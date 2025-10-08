「ヴァンパイアサバイバーズ」公式オンライン協力プレイ実装へ
2025年10月08日 16時30分更新
poncleは10月7日、「ヴァンサバ系」のジャンルを築いた弾幕ローグライトゲーム「Vampire Survivors（ヴァンパイアサバイバーズ）」において、この秋にオンライン協力プレイ機能をPCとコンソール向けに配信すると発表した。
The wait is nearly over 🗣️— Vampire Survivors 🦇 Emerald Diorama OUT NOW 🧄 (@poncle_vampire) October 7, 2025
Online co-op is coming to Vampire Survivors on PC and consoles THIS Autumn! (yeah it's autumn right now shh) 🍂
⚠️ dial-up tones will not be included
come back next week for another new announcement! 👀 pic.twitter.com/NEK0aWr1rS
本作は、「移動操作のみ」で群がる敵を倒すシンプルさと、キャラクターごとに異なる能力やランダム獲得できるアイテムで毎回異なるプレイ体験が味わえる作品。中毒性が高く、軽い気持ちで手を出したら休日が終わっていた……的な話で有名だ。
これまではローカルでのマルチプレイにのみ対応しており、実際に集まってコントローラーを持ち寄り、ワイワイ遊ぶことは可能だった。しかし今回発表されたのはオンライン協力プレイ機能。まさかそれぞれの家にいながら「ヴァンサバ」を一緒に遊べる日が来ようとは。
公式Xによると、まだほかにも発表する内容があるとのこと。次の告知は来週になるそうなので、続報に期待したい。
【ゲーム情報】
タイトル：Vampire Survivors
ジャンル：ゴシックホラーカジュアルゲーム
配信：poncle
プラットフォーム：PC（Steam）／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／PlayStation 5／PlayStation 4／iOS／Android
配信日：配信中
価格：
PC版：499円
Switch版：499円
Xbox版：500円
PS版：487円
iOS／Android：無料
IARC：12＋（12歳以上対象）
© 2021 Poncle Limited. All rights reserved. VAMPIRE SURVIVORS is a trademark of Poncle Limited
ASCII.jpの最新情報を購読しよう