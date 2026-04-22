poncleは4月21日、新作ローグライトデッキビルダー「Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors（ヴァンパイアクローラー）」を発売した。価格は1200円で、Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）に対応している。

本作は、新ジャンルを生み出した大ヒット作「Vampire Survivors（ヴァンパイアサバイバー）」の正統なるスピンオフ作品。

一人称視点でダンジョンを歩き回り、レベルアップを重ねて自分だけのデッキを構築しながらモンスターの群れをなぎ倒していく爽快感が売りだ。

Steamでは発売するやいなや“圧倒的に好評”の評価を獲得する人気っぷり。ユーザーからは「気が付けば朝でした」「確かなヴァンサバらしさを感じられる」「ゴールデンウィークが一瞬で終わることを確信した」「深く考えるな！気持ちよくなれ！」「このゲームなら貴方は最強になれます」など、絶賛の嵐だ。

「これがたった1200円で遊べちゃっていいんですか!?」と、お財布に優しいのもポイント。ヴァンサバらしい中毒性を備えつつ「Slay the Spire」のような戦略性もある。ぜひ軽い気持ちで手を出してみてはいかがだろうか。

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