Amazonセール情報大紹介！ 第1712回
iPhoneに貼って使える、厚さ8.7mmでQi2（15W）対応のモバイルバッテリーがスマイルセール対象
2026年05月01日 18時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonスマイルセール】CIO モバイルバッテリー「SMARTCOBY SLIM Ⅱ Wireless 2.0 SS5K」をチェック！
CIOのモバイルバッテリー「SMARTCOBY SLIM Ⅱ Wireless 2.0 SS5K」がAmazonスマイルセール対象。参考価格6,980円のところ、11％オフの6,180円で販売中。
モバイルバッテリーは持っているのに、結局家に置いたままになる。理由はシンプルで、かさばるから。そうした持ち歩きのストレスを変える方向の1台が、CIOの「SMARTCOBY SLIM Ⅱ Wireless 2.0 SS5K」。厚さ約8.7mmでiPhoneに貼り付けて使え、Qi2（最大15W）にも対応する。いまはスマイルセール対象。
①貼って使える8.7mmの薄型設計
厚さ約8.7mmのスリムな本体で、iPhoneの背面に貼り付けたまま使えるサイズ感。重ね持ちしても扱いやすく、カバンの中でもかさばりにくい。外出時でもそのまま持ち出しやすい薄さに収まっている。
②Qi2（最大15W）と有線20Wの実用性能
Qi2規格に対応し、最大15Wのワイヤレス充電が可能。USB-Cによる有線充電は最大20W出力に対応し、Qi2非対応のiPhoneやAndroidスマートフォン、iPadなどの充電にも使える。ワイヤレスと有線を組み合わせた2台同時充電にも対応している（最大5W＋5W）。
③半固体設計と温度制御による安心感
半固体系バッテリーセルを採用し、内部温度を常時監視する仕組みを備える。高温時には出力を制御し、過度な発熱を防ぐ設計。加熱や圧迫、落下などの試験もクリアしている。
Amazon商品が特別価格に！
Amazonは「AmazonスマイルSALE」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを4月30日9時〜5月3日23時59分までの期間で開催しています。
また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。4月30日9時〜5月3日23時59分までの期間中、エントリーして合計1万円以上のお買い上げを対象にポイント還元率がアップ。
付与されるポイントは2026年7月31日まで使える期間限定ポイントです。参加には事前のエントリーが必要ですので、お忘れなく！
AmazonスマイルSALEの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！
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