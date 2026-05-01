iPhoneに貼って使える、厚さ8.7mmでQi2（15W）対応のモバイルバッテリーがスマイルセール対象

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【Amazonスマイルセール】CIO モバイルバッテリー「SMARTCOBY SLIM Ⅱ Wireless 2.0 SS5K」をチェック！

CIOのモバイルバッテリー「SMARTCOBY SLIM Ⅱ Wireless 2.0 SS5K」がAmazonスマイルセール対象。参考価格6,980円のところ、11％オフの6,180円で販売中。

モバイルバッテリーは持っているのに、結局家に置いたままになる。理由はシンプルで、かさばるから。そうした持ち歩きのストレスを変える方向の1台が、CIOの「SMARTCOBY SLIM Ⅱ Wireless 2.0 SS5K」。厚さ約8.7mmでiPhoneに貼り付けて使え、Qi2（最大15W）にも対応する。いまはスマイルセール対象。

①貼って使える8.7mmの薄型設計

厚さ約8.7mmのスリムな本体で、iPhoneの背面に貼り付けたまま使えるサイズ感。重ね持ちしても扱いやすく、カバンの中でもかさばりにくい。外出時でもそのまま持ち出しやすい薄さに収まっている。

②Qi2（最大15W）と有線20Wの実用性能

Qi2規格に対応し、最大15Wのワイヤレス充電が可能。USB-Cによる有線充電は最大20W出力に対応し、Qi2非対応のiPhoneやAndroidスマートフォン、iPadなどの充電にも使える。ワイヤレスと有線を組み合わせた2台同時充電にも対応している（最大5W＋5W）。

③半固体設計と温度制御による安心感

半固体系バッテリーセルを採用し、内部温度を常時監視する仕組みを備える。高温時には出力を制御し、過度な発熱を防ぐ設計。加熱や圧迫、落下などの試験もクリアしている。

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