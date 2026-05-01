Amazonセール情報大紹介！ 第1711回
名前ラベルやファイル整理をまとめて作れる。連続印刷で止まらないテプラ「SR370」が43％オフで10,591円に
2026年05月01日 16時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】キングジム ラベルライター「テプラ」PRO SR370をチェック！
キングジムのラベルライター「テプラ」PRO SR370がAmazonで割引対象。参考価格18,700円のところ、43％オフの10,591円で販売中。
ラベルを1枚作っては貼り、また1枚……。その繰り返しは意外と手間がかかる。キングジムの「テプラ」PRO SR370は、連続印刷とオートカッターに対応。必要なラベルをまとめて作れるので、作業を止めずに進めやすい。
①100枚連続印刷＋オートカットで一気に作れる
連続印刷機能を搭載し、同じ内容のラベルを最大100枚まで続けて出力できる。さらにオートカッターにより、印刷したラベルを自動でカット。印刷からカットまでの工程をまとめて処理できるため、名前付けや整理ラベルを一気に作成できる。
②キーボード入力でそのまま使える
JIS配列のキーボードを備え、文字入力に対応。キー間隔に余裕があり、入力しやすい構成になっている。画面に内容を表示できるため、確認しながら作業を進めやすい。ラベル作成に必要な操作を本体で行える。
③4〜24mm対応で名前付けから整理まで使える
4〜24mm幅のテープに対応し、細いラベルからファイルの見出しまで幅広く使える。書体や文字サイズも複数用意され、用途に合わせた表示が可能。デザインフォームや記号も使えるため、名前付けや整理ラベルの作成に活用できる。
Amazon商品が特別価格に！
Amazonは「AmazonスマイルSALE」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを4月30日9時〜5月3日23時59分までの期間で開催しています。
また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。4月30日9時〜5月3日23時59分までの期間中、エントリーして合計1万円以上のお買い上げを対象にポイント還元率がアップ。
付与されるポイントは2026年7月31日まで使える期間限定ポイントです。参加には事前のエントリーが必要ですので、お忘れなく！
AmazonスマイルSALEの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！
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