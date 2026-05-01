名前ラベルやファイル整理をまとめて作れる。連続印刷で止まらないテプラ「SR370」が43％オフで10,591円に

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【Amazonで割引中】キングジム ラベルライター「テプラ」PRO SR370をチェック！

キングジムのラベルライター「テプラ」PRO SR370がAmazonで割引対象。参考価格18,700円のところ、43％オフの10,591円で販売中。

ラベルを1枚作っては貼り、また1枚……。その繰り返しは意外と手間がかかる。キングジムの「テプラ」PRO SR370は、連続印刷とオートカッターに対応。必要なラベルをまとめて作れるので、作業を止めずに進めやすい。

①100枚連続印刷＋オートカットで一気に作れる

連続印刷機能を搭載し、同じ内容のラベルを最大100枚まで続けて出力できる。さらにオートカッターにより、印刷したラベルを自動でカット。印刷からカットまでの工程をまとめて処理できるため、名前付けや整理ラベルを一気に作成できる。

②キーボード入力でそのまま使える

JIS配列のキーボードを備え、文字入力に対応。キー間隔に余裕があり、入力しやすい構成になっている。画面に内容を表示できるため、確認しながら作業を進めやすい。ラベル作成に必要な操作を本体で行える。

③4〜24mm対応で名前付けから整理まで使える

4〜24mm幅のテープに対応し、細いラベルからファイルの見出しまで幅広く使える。書体や文字サイズも複数用意され、用途に合わせた表示が可能。デザインフォームや記号も使えるため、名前付けや整理ラベルの作成に活用できる。

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