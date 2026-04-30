SSR【春風楊柳】小早川隆景がピックアップされる「特別登用・百万一心の大計」も開催！

コーエーテクモゲームスは4月30日より、iOS／Android向け位置情報ゲーム『信長の野望 出陣』について、列伝イベント「百万一心の大計」を開催中。開催期間は、2026年5月21日12時59分まで。

イベントの後半の開始日時は、5月7日13時～。ランキング集計期間は、5月14日12時59分まで。交換所開設期間は5月28日12時59分までだ。

※2026年5月14日13時～5月21日12時59分の期間は、ランキング集計期間外となりますが、強者は出現するため、列伝金貨の獲得、ベストスコアの更新は可能です。

列伝イベントは、歴史上の有名な合戦などをテーマにした物語を追体験しながら、強者（つわもの）との合戦を通して各種報酬の獲得を目指すイベント。

今回のイベントでは、大内家に臣従していた毛利元就が大名として独立を果たすまでの物語を楽しめる。

【今回の特別な内容】

◆特別登用・小早川隆景登場記念を開催

◆「列伝パック・復刻装備品」「列伝パック・装備品」が登場

詳細はゲーム内お知らせをご確認ください。

＜あらすじ＞

安芸の国衆・毛利元就は東西を尼子、大内と強大な大名に挟まれながらも、巧みな外交で家を保ち続けていた。

しかし尼子家と大内家の間で戦が起こり、元就も出陣を決意する。毛利家は尼子、大内、どちらを選ぶのか。

そして、元就が心の内に思い描く「大計」とは――。

【列伝イベント「百万一心の大計」について】

今回の列伝イベントの前半では、吉川興経（きっかわおきつね）が登場。強者を討伐して「列伝金貨」を集めれば、SSR【瀬戸内の波濤】乃美宗勝の友好度や、SR装備品「来太郎」などの報酬と交換できる。

このほか、強者を討伐することで得られるスコアでランキング上位に入ると、本イベントならではの称号などの報酬を獲得することも可能だ。

※戦法効果は、覚醒5の状態での表記です。

※一部特性の習得には武将のLv上昇や覚醒が必要となります。

※詳細な能力はゲーム内の武将詳細をご確認ください。

＜武将紹介：乃美宗勝＞

毛利家臣。小早川水軍を統率した。厳島合戦の際は村上水軍を味方に引き入れ、毛利軍の勝利に貢献した。木津川口合戦では総大将を務め、織田水軍を破った。

【ログインボーナス、パネルミッション、列伝パック】

「登用札・百万一心の大計」や「無償小判」を獲得できるイベントログインボーナス、称号や列伝金貨を獲得できるパネルミッションの開催、「秘伝絵巻・百万一心の大計」「秘伝書・百万一心の大計」、SSR装備品「感状【百万一心の大計】」「フレーム・謀神」などの入った各種「列伝パック」の販売も同時に行っている。

■SSR【春風楊柳】小早川隆景が単独ピックアップ！ 「特別登用・百万一心の大計」開催！

SSR【春風楊柳】小早川隆景（初期威名900）が単独ピックアップされる「特別登用・百万一心の大計」を開催。開催期間は、5月21日12時59分まで。

※「登用・百万一心の大計」も同時開催いたします。

※戦法効果は、覚醒5の状態での表記です。

※一部特性の習得には武将のLv上昇や覚醒が必要となります。

※詳細な能力はゲーム内の武将詳細をご確認ください。

＜武将紹介：小早川隆景＞

毛利元就の三男。安芸の豪族・小早川家を継ぎ、山陽地方の攻略にあたる。本能寺の変後は毛利家の存続をはかって豊臣秀吉に接近し、五大老の1人となった。