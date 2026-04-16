コーエーテクモゲームスは4月16日、iOS／Androidで配信中の位置情報ゲーム『信長の野望 出陣』について、JR東日本×『信長の野望 出陣』コラボレーション第3弾となるゲーム内ご当地イベント「福島・山形の温泉に出陣！」を開催。開催期間は、2026年5月28日12時59分まで。

ご当地イベント「福島・山形の温泉に出陣！」では、山形新幹線の一部停車駅や、一部の温泉地に設置されたご当地スポットの訪問を行うなど、条件を達成してパネルミッションを達成することで、コラボ武将のSSR【福島・山形に出陣】直江兼続やコラボ記念の称号など、さまざまな報酬を獲得できる。

＜パネルミッションイメージ＞

【対象駅】

東京駅／大宮駅／福島駅／山形駅

【対象温泉スポット】

磐梯熱海温泉／かみのやま温泉／飯坂温泉／蔵王温泉

＜ご当地スポットイメージ＞

※パネルミッションをクリアするには、東京駅・大宮駅から1駅、福島駅・山形駅から1駅、磐梯熱海温泉・かみのやま温泉から1スポット、飯坂温泉・蔵王温泉から1スポットの計2駅と2つのスポットを訪問する必要があります。

※パネルミッションや期間限定ミッションの達成にはゲーム内における「名湯」ではなく、「名湯」のそばに配置されている本コラボ用のご当地スポット（温泉スポット）を訪問する必要があります。

※委任中にご当地スポットは訪問できません。

※今回は「ご当地訪問パック」の販売はございません。

【パネルミッション目玉報酬】

パネルミッションの完全達成報酬でコラボ武将のSSR【福島・山形に出陣】直江兼続や称号「福島・山形の温泉に出陣！」を獲得できる。列達成報酬では、コラボ記念のプレイヤーアイコンやプレイヤーフレームを獲得可能だ。

※戦法効果は、覚醒5の状態での表記です。

※詳細な能力はゲーム内の武将詳細をご確認ください。

【期間限定ミッション】

対象のご当地スポットを訪問すると、期間限定ミッション達成報酬として無償小判×100を獲得できる。

※全対象スポットを訪問すると、合計で無償小判×800を獲得できます。

（例）「磐梯熱海温泉スポットを訪問する」達成……無償小判×100獲得

【ご当地見聞録】

ご当地スポットの訪問で開放された豆知識は、図鑑の「ご当地見聞録」から閲覧できる。

★注意事項

・対象スポットにおいて、すべての携帯端末およびすべての携帯キャリアの電波状況での訪問を保証するものではございませんことを、あらかじめご了承ください。

・本コラボ企画の特別仕様として、ご当地スポットのタップ可能範囲を、通常のご当地イベントより拡大しています。

・駅ホームや車内、温泉地においてほかのお客様にご迷惑のかかる行為はお控えください。

・ご当地イベントの参加は、メインミッション第2章「合戦の心得」を途中まで進める必要があります。

・イベントの開催期間や内容は予告なく変更になる場合があります。

・画像はすべて開発中のものです。

■現地でのイベント

①オリジナルポスターの設置

現地でしか見られないオリジナルポスターが設置される（福島版：福島駅・磐梯熱海駅／山形版：山形駅・かみのやま温泉駅）。ポスターに記載のある「合言葉」を『信長の野望 出陣』公式サイトで入力すると、ゲーム内アイテムを獲得できる。

▼公式サイト入力用

URL：https://app-prod.nobunaga-shutsujin.com/serial/

※合言葉の入力期限は、2026年8月31日23時59分までです。

②オリジナル駅弁の販売

山形県米沢市にある松川弁当店とコラボしたオリジナルパッケージデザインの駅弁が販売される。旅の思い出やコラボ記念として、ぜひ楽しもう。

販売店舗：山形県内のNewDays（NewDaysミニ山形2号／NewDaysエスパル山形／NewDaysかみのやま／NewDays米沢）、イベント対象エリアのNewDays（NewDays福島新幹線改札内／NewDaysミニ郡山8号 ほか）

※イベント対象エリア内の販売店舗は、変更となる場合があります。

●受注販売について

JREモールオーダーにて、関東圏で以下の期間、受注販売が行われる。販売期間は、2026年4月11日～5月23日まで。受け取り可能期間は、2026年4月16日～5月28日まで。注文締め切りは、受取日の5日前となる。

▼受注販売はこちら

https://shopping.jreast.co.jp/order/feature/F000-344/nobunaga?utm_source=gamecity.ne.jp&utm_medium=social&utm_campaign=ekiben

受け取り場所：JR東京駅（改札内）中央コンコース横 新幹線乗り換え口前

※本商品は「東京駅 駅弁屋 踊」でのお受け取りとなります。

③温泉でのオリジナル手ぬぐいプレゼント

現地の温泉協会で引換可能な、オリジナル手ぬぐいが、各ヵ所で先着300名にプレゼントされる。引換には、ゲーム内の期間限定ミッションで各温泉への訪問を達成し、引換ヵ所でのアプリ画面の提示が条件となる。

※デザインは、各温泉協会で同じものとなります。

▼引換場所 ※なくなり次第終了

・磐梯熱海観光物産館

営業日：毎日

引換可能時間：9時00分～19時00分

住所：福島県郡山市熱海町熱海2-15-1

・飯坂温泉観光案内所

営業日：毎日

引換可能時間：9時30分～17時00分

住所：福島県福島市飯坂町十綱町3

・上山市観光物産協会

営業日：毎日

引換可能時間：10時00分～16時00分

住所：山形県上山市矢来1-2-1（かみのやま温泉観光案内所内）

・蔵王温泉観光協会

営業日：毎日

引換可能時間：10時00分～16時00分

住所：山形県山形市蔵王温泉103（蔵王体育館内）

●「モバイルSuicaを着せ替えできる限定カードフェイス」がもらえるお買いものキャンペーン

開催期間内に、JRE POINT WEBサイトに登録したモバイルSuicaにて、お買いもので決済すると、モバイルSuicaを着せ替えできるオリジナルの限定カードフェイスがもらえる。各参加数が3万名を超えた場合は抽選となる。参加条件の詳細は、以下に記載のエントリーページを確認してほしい。

★期間内に10回決済：

「信長の野望 出陣 直江兼続デザイン」の限定カードフェイスをプレゼント

★期間内に30回決済：

「Suicaのペンギン 直江兼続デザイン」の限定カードフェイスをプレゼント

※ただし、うち1回以上はJR東日本の駅ビルや、エキナカなどの対象店舗で、登録したSuicaでのお買いものでJRE POINTが貯まるお買いものをしていただくことが条件です。

※以下のURLのJRE POINT WEBサイトより、キャンペーンへのエントリーが必要です。

▼キャンペーンページ

https://www.jrepoint.jp/campaign/0061002010/

※モバイルSuica券面の着せ替えには使用期限があります。詳細はJR東日本の発表をご確認ください。

【ゲーム情報】

タイトル：信長の野望 出陣

ジャンル：位置情報ゲーム

配信：コーエーテクモゲームス

プラットフォーム：iOS／Android

対応OS：

iOS：iOS 15以上（iPhone 8 Plus以降のモデル）

iPadOS：iPadOS 15以上、メモリー（RAM）3GB以上

Android：Android 9.0以上、メモリー（RAM）4GB以上

※一部機種を除く

配信日：配信中（2023年8月31日）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）

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