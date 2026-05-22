SSR【沼田の光明】本多小松を単独ピックアップした「特別登用・名刀鍛錬 第1期」も開催！

コーエーテクモゲームスは5月21日より、iOS／Android向け位置情報ゲーム『信長の野望 出陣』について、新イベント「名刀鍛錬イベント」を開催中。開催期間は、2026年6月4日12時59分まで。また、報酬受け取り期間は6月11日までだ。

名刀鍛錬イベントは、特別な装備品である「名刀装備品」を強化するイベント。1度の開催期間ごとに独立したイベントではなく、1つの装備品を複数の開催期間に渡って強化していく。

※イベントへの参加にはメインミッション第4章「領地の発展」のクリアが必要です。

【遊び方】

・毎日歩いて玉鋼を獲得しよう！

フィールドの民（武将を除く）から、名刀装備品の強化に使う玉鋼を獲得しよう。金槌アイコンのついた民からは、より多くの玉鋼を獲得可能だ。

・集めた玉鋼で名刀装備品を強化しよう！

集めた玉鋼を使って名刀装備品を強化しよう。名刀装備品の能力（統率、武勇、知略、政治）を自分好みに強化可能。

・他の装備品から特性を継承して特性Lvを上げよう！

他の装備品から名刀装備品へ特性を継承できる。また、継承した特性は他の装備品を消費することで特性Lvを強化可能だ。能力強化と特性強化を行うことで名刀装備品の出来栄えを示す「格」が上昇し、特性継承できる枠が解放される。

※希少度が「無比」の装備品からは特性継承できません。

※特性継承はメインミッション第8章「家臣からの信頼」のクリアが必要です。

・「銘切」を行い能力上限を解放しよう！

「銘切」を行うと、装備可能な武将を制限することで名刀装備品の能力上限を開放可能。銘切はアイテムの「銘切のたがね」を使用して行える。

「銘切のたがね」は名工ミッションの達成で獲得できる名工Ptが一定値に達することで獲得できる。

そのほか、遊び方のコツについてはゲーム内お知らせを確認してほしい。

【今回の目玉報酬】

累計名工Ptに応じて、装備可能な武将を制限することで名刀装備品の強化上限を開放できる「銘切のたがね」や、イベントならではの称号など、さまざまな報酬を獲得できる。

このほか、装備品をランダムに獲得できる「鍛冶屋くじ」を実行するのに必要な「鍛冶屋くじ券」を獲得できるイベントログインボーナスや、イベントに役立つ効果を得られる「名工の金槌」「作刀技法絵巻」などの入った各種「名刀鍛錬パック」の販売も行っている。

詳細はゲーム内お知らせを確認しよう。

■複数勢力（徳川家/真田家）所属となるSSR【沼田の光明】本多小松が単独ピックアップ！ 「特別登用・名刀鍛錬 第1期」開催！

複数勢力（徳川家/真田家）所属となるSSR【沼田の光明】本多小松（初期威名900）が単独ピックアップされる「特別登用・名刀鍛錬 第1期」を開催。開催期間は、2026年6月4日12時59分まで。

※「登用・名刀鍛錬 第1期」も同時開催いたします。

※戦法効果は、覚醒5の状態での表記です。

※一部特性の習得には武将のLv上昇や覚醒が必要となります。

※詳細な能力はゲーム内の武将詳細をご確認ください。

＜武将紹介：本多小松＞

本多忠勝の娘。稲姫とも。徳川家康の養女として、真田信幸に嫁いだ。関ヶ原合戦では、敵対する義父・真田昌幸の訪問を断り、沼田城を守ったといわれる。