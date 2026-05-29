コーエーテクモゲームスは5月28日より、iOS／Android向け位置情報ゲーム『信長の野望 出陣』について、列伝イベント「武田二十四将」を開催中。開催期間は、2026年6月18日12時59分まで。

後半開始日時は、6月4日13時～。ランキング集計期間は、6月11日12時59分まで。交換所開設期間は、6月25日12時59分までだ。

※2026年6月11日13時～6月18日12時59分の期間は、ランキング集計期間外ですが、強者は出現するため列伝金貨の獲得、ベストスコアの更新は可能です。

※2026年6月18日13時～6月25日12時59分の期間は、新たに列伝金貨を入手することはできませんが、所持している列伝金貨を使って商品と交換することは可能です。

列伝イベントは、歴史上の有名な合戦などをテーマにした物語を追体験しながら、強者（つわもの）との合戦を通して各種報酬の獲得を目指すイベントだ。

【今回の主な変更点】

●「稀強者」

今回からフィールドに「稀強者」が出現。

・稀強者には1日に1回、挑戦できる。

・まれにフィールド上に出現するほか、強者を一定数撃破すると出現する。

・難易度は4段階あり、難易度が高いほど多くの報酬を獲得できる。

・稀強者を倒すと特別紋印を獲得できる。

●「特別紋印」

今回から「特別紋印」を入手できる。

・特別紋印は紋印ごとに決められた武将の特性を強化できるアイテム。

・通常の特性強化の代わりに、特性Lvごとに決められた数だけ特別紋印を消費して特性強化できる。

・特別紋印には有効期限があり、期限が切れると特別登用札に変換される。

※詳細はゲーム内のチュートリアル、ヘルプをご確認ください。

●「秘伝絵巻」の追加効果

「秘伝絵巻」に以下の効果が追加。

・稀強者の討伐時に獲得できる特別紋印が200％増加。

・稀強者への派遣が開放。

※このほかの変更点や詳細はゲーム内お知らせをご確認ください。

＜あらすじ＞

武田家当主・晴信は勢力拡大に向けて、信濃国と上野国（こうずけのくに）に狙いを定めていた。そこへ一人の牢人・山本勘助が仕官に訪れる。勘助を加えた武田の名臣たちは、若き晴信を支えながら、数々の難敵を乗り越えてゆく。後世「武田二十四将」に数えられる将たちの物語が始まろうとしていた――。

【列伝イベント「武田二十四将」について】

今回の列伝イベント「武田二十四将」前半では、上杉憲政（うえすぎのりまさ）が登場する。強者を討伐して「列伝金貨」を集めれば、SSR【小田井原の采】板垣信方の友好度や、SR装備品「甲州法度之次第」などの報酬と交換できる。

また、「稀強者」を討伐することで、特定の武将の特性を強化できる「特別紋印」が入手可能。このほか、強者を討伐することで得られるスコアでランキング上位に入ると、本イベントならではの称号などの報酬を獲得できる。

※戦法効果は覚醒5の状態での表記です。

※一部特性の習得には武将のLv上昇や覚醒が必要となります。

※詳細な能力はゲーム内の武将詳細をご確認ください。

＜武将紹介：板垣信方＞

武田家臣。主君・信虎の追放に関わる。以後は信虎の子・信玄に仕え、各地の合戦で活躍した。上田原合戦で先鋒を務め村上義清軍と戦った。

【ログインボーナス、パネルミッション、列伝パック】

「登用札・武田二十四将」や「無償小判」を獲得できるイベントログインボーナス、称号や列伝金貨を獲得できるパネルミッションの開催、「秘伝絵巻・武田二十四将」「秘伝書・武田二十四将」、SSR装備品「甲斐の馬」などの入った各種「列伝パック」の販売も同時に行っている。