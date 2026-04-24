コーエーテクモゲームスは4月23日より、iOS／Androidでサービス中の位置情報ゲーム『信長の野望 出陣』について、初期威名1000の「SSR【神機妙算】毛利元就」の登場を記念したキャンペーンを開催中。期間は、2026年5月14日12時59分まで。

本キャンペーンでは、登用／ログインボーナス／パック販売／武将覚醒ミッションを開催している。

●「将星特別登用・毛利元就 '26GW」開催

「将星特別登用・毛利元就 '26GW」を開催。初期威名1000で複数勢力（毛利家/大内家）所属となるSSR【神機妙算】毛利元就が単独ピックアップされる。

※戦法効果は、覚醒5の状態での表記です。

※一部特性の習得には武将のLv上昇や覚醒が必要となります。

※詳細な能力はゲーム内の武将説明をご確認ください。

＜武将紹介：毛利元就＞

安芸の戦国大名。権謀術数を駆使して勢力を拡大、中国10ヵ国の主となった稀代の謀将。厳島合戦では数々の謀略で陶晴賢を翻弄、5倍の兵力の敵を破った。

●「特別登用・三矢の訓」開催

「特別登用・三矢の訓」を開催。SSR【神機妙算】毛利元就、SSR【寒中梅花】吉川元春がピックアップされる。

●「特別登用・毛利家 '26GW」開催

「特別登用・毛利家 '26GW」を開催。対象の毛利家SSR初期威名900武将の中から、いずれか1名をピックアップ武将として選択できる。

●GW毛利元就ログインボーナス開催

「将星特別登用・毛利元就 '26GW」開始記念としてログインボーナスを開催。開催期間は、2026年5月7日12時59分まで。

●「毛利元就パック」

「将星特別登用札・毛利元就 '26GW」や、SSR装備品「色々威腹巻（いろいろおどしはらまき）」などを獲得できる。

詳細はゲーム内お知らせを確認してほしい。

●「毛利家パック」

「特別登用札・毛利家 '26GW」や、「SSR900友好度箱・毛利家 '26GW」などを獲得できる。

●「武将覚醒パック」

開催期間中、SSR【神機妙算】毛利元就を覚醒ランク1にすると武将覚醒パックが最大12時間限定で販売される。詳細はゲーム内で確認してほしい。

●「武将覚醒ミッション」

開催期間中、SSR【神機妙算】毛利元就を覚醒させることで報酬を獲得できる。詳細はゲーム内で確認のこと。