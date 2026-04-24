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ゴールデンウィークキャンペーンや共闘イベントも開催！

『信長の野望 出陣』にて初期威名1000の「毛利元就」の登場を記念したキャンペーンを開催中！

文●ミヤザキ／ASCII

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　コーエーテクモゲームスは4月23日より、iOS／Androidでサービス中の位置情報ゲーム『信長の野望 出陣』について、初期威名1000の「SSR【神機妙算】毛利元就」の登場を記念したキャンペーンを開催中。期間は、2026年5月14日12時59分まで。

　本キャンペーンでは、登用／ログインボーナス／パック販売／武将覚醒ミッションを開催している。

●「将星特別登用・毛利元就 '26GW」開催

　「将星特別登用・毛利元就 '26GW」を開催。初期威名1000で複数勢力（毛利家/大内家）所属となるSSR【神機妙算】毛利元就が単独ピックアップされる。

SSR【神機妙算】毛利元就（初期威名：1000）
毛利家/大内家 兵種：足軽
戦法「神機妙算」：敵1部隊を中心とした中範囲に知略攻撃を行い、兵法低下を付与する。自部隊を中心とした中範囲に兵法上昇を付与。自部隊より知略が低い部隊に対して戦法威力が上昇する。
特性「安芸の謀神・壱」（あきのぼうしん・いち）（初期状態で習得）：自身が大将時、すべての味方部隊が以下の効果を持つ。
・通常攻撃時に対象部隊に攻撃低下、防御低下、兵法低下、被回復量減少を付与する
特性「安芸の謀神・弐」（初期状態で習得）：自身が大将時、合戦開始時にすべての敵部隊に戦法威力減算と強化無効を付与する。
特性「吉田郡山の采」（覚醒ランク5で習得可能）：自身が大将時、すべての味方部隊は相手部隊の弱化状態数に応じて与ダメージが増加する。（最大20段階）
自身が大将時、自部隊は相手部隊の弱化状態数に応じて与ダメージがさらに増加する。（最大20段階）
※同じ状態変化が重複して付与されている場合も、それぞれ1つとして数えます

※戦法効果は、覚醒5の状態での表記です。
※一部特性の習得には武将のLv上昇や覚醒が必要となります。
※詳細な能力はゲーム内の武将説明をご確認ください。

＜武将紹介：毛利元就＞
　安芸の戦国大名。権謀術数を駆使して勢力を拡大、中国10ヵ国の主となった稀代の謀将。厳島合戦では数々の謀略で陶晴賢を翻弄、5倍の兵力の敵を破った。

●「特別登用・三矢の訓」開催

　「特別登用・三矢の訓」を開催。SSR【神機妙算】毛利元就、SSR【寒中梅花】吉川元春がピックアップされる。

●「特別登用・毛利家 '26GW」開催

　「特別登用・毛利家 '26GW」を開催。対象の毛利家SSR初期威名900武将の中から、いずれか1名をピックアップ武将として選択できる。

●GW毛利元就ログインボーナス開催

　「将星特別登用・毛利元就 '26GW」開始記念としてログインボーナスを開催。開催期間は、2026年5月7日12時59分まで。

将星登用札・毛利元就 '26GW

●「毛利元就パック」

　「将星特別登用札・毛利元就 '26GW」や、SSR装備品「色々威腹巻（いろいろおどしはらまき）」などを獲得できる。

SSR色々威腹巻
装備している武将の統率+7、知略+11
特性：「知略上昇・色々威腹巻」Lv1
　装備者が毛利元就の時、装備者の知略が上昇する。
特性：「被ダメージ軽減・色々威腹巻」Lv1
　自部隊の大将が毛利家所属の時、自部隊より知略が低い部隊から受けるダメージを軽減し、自部隊より知略が低い部隊から受ける会心時のダメージを軽減する
※ダメージが非会心時より低くなることはありません

　詳細はゲーム内お知らせを確認してほしい。

●「毛利家パック」

　「特別登用札・毛利家 '26GW」や、「SSR900友好度箱・毛利家 '26GW」などを獲得できる。

●「武将覚醒パック」

　開催期間中、SSR【神機妙算】毛利元就を覚醒ランク1にすると武将覚醒パックが最大12時間限定で販売される。詳細はゲーム内で確認してほしい。

●「武将覚醒ミッション」

　開催期間中、SSR【神機妙算】毛利元就を覚醒させることで報酬を獲得できる。詳細はゲーム内で確認のこと。

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