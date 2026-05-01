240Hzなのに1.6万円台は狙い目。AdaptiveSync対応のGigaCrysta 24.5型がスマイルセール中

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【Amazonスマイルセール】IODATA ゲーミングモニター「GigaCrysta EX-GD251UH」をチェック！

IODATAのゲーミングモニター「GigaCrysta EX-GD251UH」がAmazonスマイルセール対象。参考価格19,657円のところ、18％オフの16,180円で販売中。

240Hz対応で1.6万円台。この数字を見ると、まず気になるのは「ちゃんと使えるのか」という点だろう。レビューでは「コスパがいい」「動きが滑らか」といった声が目立ち、価格に対する評価は高い。

①240Hz表示／HDMI・DP両対応

最大240Hz表示に対応し、動きの速いシーンでもコマ数を細かく表示できる。HDMIとDisplayPortの両方で240Hz出力に対応しており、接続方法を問わずそのまま使える構成。

②広視野角HFSパネル／応答速度1ms［GTG］

上下左右178度の広視野角に対応し、角度による色の変化が少ない。応答速度は最大1ms［GTG］に対応するが、この設定は応答を優先するモードのため、映像によっては逆残像や色ズレが目立つ場合がある。

③AdaptiveSync対応／カクつき・ズレの軽減

可変リフレッシュレート技術であるAdaptiveSyncに対応。映像のズレ（ティアリング）やカクつきを抑えた表示が可能。

Amazon商品が特別価格に！

Amazonは「AmazonスマイルSALE」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを4月30日9時〜5月3日23時59分までの期間で開催しています。

また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。4月30日9時〜5月3日23時59分までの期間中、エントリーして合計1万円以上のお買い上げを対象にポイント還元率がアップ。



付与されるポイントは2026年7月31日まで使える期間限定ポイントです。参加には事前のエントリーが必要ですので、お忘れなく！

AmazonスマイルSALEの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。﻿どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！