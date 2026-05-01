Amazonセール情報大紹介！ 第1710回
240Hzなのに1.6万円台は狙い目。AdaptiveSync対応のGigaCrysta 24.5型がスマイルセール中
2026年05月01日 14時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonスマイルセール】IODATA ゲーミングモニター「GigaCrysta EX-GD251UH」をチェック！
IODATAのゲーミングモニター「GigaCrysta EX-GD251UH」がAmazonスマイルセール対象。参考価格19,657円のところ、18％オフの16,180円で販売中。
240Hz対応で1.6万円台。この数字を見ると、まず気になるのは「ちゃんと使えるのか」という点だろう。レビューでは「コスパがいい」「動きが滑らか」といった声が目立ち、価格に対する評価は高い。
①240Hz表示／HDMI・DP両対応
最大240Hz表示に対応し、動きの速いシーンでもコマ数を細かく表示できる。HDMIとDisplayPortの両方で240Hz出力に対応しており、接続方法を問わずそのまま使える構成。
②広視野角HFSパネル／応答速度1ms［GTG］
上下左右178度の広視野角に対応し、角度による色の変化が少ない。応答速度は最大1ms［GTG］に対応するが、この設定は応答を優先するモードのため、映像によっては逆残像や色ズレが目立つ場合がある。
③AdaptiveSync対応／カクつき・ズレの軽減
可変リフレッシュレート技術であるAdaptiveSyncに対応。映像のズレ（ティアリング）やカクつきを抑えた表示が可能。
Amazon商品が特別価格に！
Amazonは「AmazonスマイルSALE」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを4月30日9時〜5月3日23時59分までの期間で開催しています。
また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。4月30日9時〜5月3日23時59分までの期間中、エントリーして合計1万円以上のお買い上げを対象にポイント還元率がアップ。
付与されるポイントは2026年7月31日まで使える期間限定ポイントです。参加には事前のエントリーが必要ですので、お忘れなく！
AmazonスマイルSALEの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
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