Cygamesは4月30日、iOS／Android／PC（DMM GAMES／Steam）で配信中の育成シミュレーション『ウマ娘 プリティーダービー』について、新育成ウマ娘が登場したと発表。

今回の新育成ウマ娘は、「★3[ヴァーミリオン・ヘッド]ジャングルポケット」と、「★3[ブランシュ・エトワール]フジキセキ」。また同時にピックアップ サポートカードガチャも実施している。

スキルなどの詳細は『ウマ娘』公式Xからの投稿および公式サイト／ゲーム内お知らせを確認してほしい。

あわせて、先日の「ぱかライブTV’」でも告知を行った、2026年のゴールデンウィーク施策「GOLD WEEK」を開始。今回のために用意された楽曲「Gold-Triumph」のMVも公開されているので、ぜひともチェックしよう。

・特設サイトURL：https://umamusume.jp/special/gw/goldweek/

・「Gold-Triumph」MV URL：https://www.youtube.com/watch?v=ozHy6NZLzAk

【ゲーム情報】

タイトル：ウマ娘 プリティーダービー

ジャンル：育成シミュレーション

開発／運営：Cygames

プラットフォーム：iOS 11.0以上／Android OS 6.0以上／PC（DMM GAMES／Steam）

配信日：

iOS／Android：配信中（2021年2月24日）

PC（DMM GAMES）：配信中（2021年3月10日）

PC（Steam）：配信中（2025年6月26日）

価格：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）

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