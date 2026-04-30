2026年のゴールデンウィーク施策「GOLD WEEK」も開始！
『ウマ娘』に★3ジャングルポケット（CV：藤本侑里さん）＆★3フジキセキ（CV：松井恵理子さん）が登場！
Cygamesは4月30日、iOS／Android／PC（DMM GAMES／Steam）で配信中の育成シミュレーション『ウマ娘 プリティーダービー』について、新育成ウマ娘が登場したと発表。
今回の新育成ウマ娘は、「★3[ヴァーミリオン・ヘッド]ジャングルポケット」と、「★3[ブランシュ・エトワール]フジキセキ」。また同時にピックアップ サポートカードガチャも実施している。
スキルなどの詳細は『ウマ娘』公式Xからの投稿および公式サイト／ゲーム内お知らせを確認してほしい。
あわせて、先日の「ぱかライブTV’」でも告知を行った、2026年のゴールデンウィーク施策「GOLD WEEK」を開始。今回のために用意された楽曲「Gold-Triumph」のMVも公開されているので、ぜひともチェックしよう。
・特設サイトURL：https://umamusume.jp/special/gw/goldweek/
・「Gold-Triumph」MV URL：https://www.youtube.com/watch?v=ozHy6NZLzAk
【ゲーム情報】
タイトル：ウマ娘 プリティーダービー
ジャンル：育成シミュレーション
開発／運営：Cygames
プラットフォーム：iOS 11.0以上／Android OS 6.0以上／PC（DMM GAMES／Steam）
配信日：
iOS／Android：配信中（2021年2月24日）
PC（DMM GAMES）：配信中（2021年3月10日）
PC（Steam）：配信中（2025年6月26日）
価格：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）
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