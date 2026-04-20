「セレクトピックアップ サポートカードガチャ」も開催！
「★3[Glacial Queen]アドマイヤグルーヴ」（CV：鈴木日菜さん）が『ウマ娘 プリティーダービー』に登場！
Cygamesは4月20日、iOS／Android／PC（DMM GAMES／Steam）向け育成シミュレーションゲーム『ウマ娘 プリティーダービー』について、新育成ウマ娘「★3[Glacial Queen]アドマイヤグルーヴ」（CV：鈴木日菜さん）が登場したと発表。
彼女は、中距離レースを舞台に、誰にも頼らず孤高に自分を磨き続ける、幼少期から神童と呼ばれたエリートウマ娘だ。
また同時に「セレクトピックアップ サポートカードガチャ」も開催している。詳しくは公式Xからの投稿および公式サイト／ゲーム内お知らせを確認してほしい。
★3[Glacial Queen]アドマイヤグルーヴ（CV：#鈴木日菜 さん）が登場！— ウマ娘プロジェクト公式アカウント (@uma_musu) April 20, 2026
中距離レースを舞台に、誰にも頼らず孤高に自分を磨き続ける、幼少期から神童と呼ばれたエリートウマ娘です！
ガチャで獲得すると今だけ「アドマイヤグルーヴのピース×90」がおまけで付いてきます！#ウマ娘#ゲームウマ娘pic.twitter.com/BYTDRQuUTI
【ゲーム情報】
タイトル：ウマ娘 プリティーダービー
ジャンル：育成シミュレーション
開発／運営：Cygames
プラットフォーム：iOS 11.0以上／Android OS 6.0以上／PC（DMM GAMES／Steam）
配信日：
iOS／Android：配信中（2021年2月24日）
PC（DMM GAMES）：配信中（2021年3月10日）
PC（Steam）：配信中（2025年6月26日）
価格：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）
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