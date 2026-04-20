Cygamesは4月20日、iOS／Android／PC（DMM GAMES／Steam）向け育成シミュレーションゲーム『ウマ娘 プリティーダービー』について、新育成ウマ娘「★3[Glacial Queen]アドマイヤグルーヴ」（CV：鈴木日菜さん）が登場したと発表。

彼女は、中距離レースを舞台に、誰にも頼らず孤高に自分を磨き続ける、幼少期から神童と呼ばれたエリートウマ娘だ。

また同時に「セレクトピックアップ サポートカードガチャ」も開催している。詳しくは公式Xからの投稿および公式サイト／ゲーム内お知らせを確認してほしい。

【ゲーム情報】

タイトル：ウマ娘 プリティーダービー

ジャンル：育成シミュレーション

開発／運営：Cygames

プラットフォーム：iOS 11.0以上／Android OS 6.0以上／PC（DMM GAMES／Steam）

配信日：

iOS／Android：配信中（2021年2月24日）

PC（DMM GAMES）：配信中（2021年3月10日）

PC（Steam）：配信中（2025年6月26日）

価格：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）

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