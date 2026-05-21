ギャルウマ娘たちによるえかきうたCM！

Cygamesは5月21日、iOS／Android／PC（DMM GAMES／Steam）向け育成シミュレーション『ウマ娘 プリティーダービー』について、新TVCM「ウマむすめえかきうた」ギャル篇を公開。

今回のCMは、“ギャルウマ娘たちによるえかきうたCM”。「まーるかいてウェーイ」のリズムに乗って、トーセンジョーダン、ダイタクヘリオス、メジロパーマー、ゴールドシチー、フォーエバーヤング、エスポワールシチーが登場する。

「ウェーイ」と勢いよく登場するウマ娘たちと、CMオリジナル楽曲にも注目しよう。

▼「ウマむすめえかきうた」ギャル篇 YouTube URL

https://youtu.be/xMaJVfmhYKU

【ゲーム情報】

タイトル：ウマ娘 プリティーダービー

ジャンル：育成シミュレーション

開発／運営：Cygames

プラットフォーム：iOS 11.0以上／Android OS 6.0以上／PC（DMM GAMES／Steam）

配信日：

iOS／Android：配信中（2021年2月24日）

PC（DMM GAMES）：配信中（2021年3月10日）

PC（Steam）：配信中（2025年6月26日）

価格：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）

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