Amazonセール情報大紹介！ 第1709回
高いゲーム性能と有機EL×165Hzで“見え方が変わる”。Core Ultra 7搭載、メモリ32GBのLegion 5iがタイムセール
2026年05月01日 13時30分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】Lenovo ゲーミングノートPC「Legion 5i Gen10（83F0007SJP）」をチェック！
LenovoのゲーミングノートPC「Legion 5i Gen10（83F0007SJP）」がAmazonでタイムセール対象。参考価格289,300円のところ、10％オフの259,800円で販売中。
ゲーム用PCは、後から「画面」を変えることができない。だからこそ、性能と同じくらい見ておきたいのがディスプレーだ。色の深さや残像感の少なさは、動かしたときの見え方にそのまま影響する。Lenovoの「Legion 5i Gen10」は、有機ELディスプレー（165Hz）を備えたモデル。いまはAmazonでタイムセール対象になっている。
①画面でここまで変わる？ 有機EL×165Hzの違い
15.1型の有機ELディスプレイは、黒の締まりと発色の深さが特徴。さらに165Hz駆動により、動きのあるシーンでも滑らかに表示される。Dolby VisionやDisplayHDR True Black 600にも対応する。
②32GB標準、あとで困らない構成
Core Ultra 7 255HXにメモリ32GB、SSD 1TBを組み合わせた構成。複数のアプリを並行して動かす場面でも動作が崩れにくく、負荷のかかる処理でも余力を残しやすい。
③RTX 5060搭載、ゲームもそのまま動かせる
RTX 5060 Laptop GPUを搭載し、描画負荷の高いゲームにも対応。HDMI2.1やThunderbolt 4、Wi-Fi 7などインターフェースも揃っており、外部ディスプレイや周辺機器との組み合わせにも柔軟に対応できる。
製品スペック
【CPU】Core Ultra 7 255HX
【メモリ】32GB
【ストレージ】SSD 1TB
【GPU】RTX 5060 Laptop GPU
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