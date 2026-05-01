仕事も普段遣いも軽快、Ryzen 7（7735HS）×16GBで104,800円。15.3インチのLenovo IdeaPadが27％オフで割引中

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【Amazonスマイルセール】Lenovo ノートパソコン「IdeaPad Slim 3（83K700H7JP）」をチェック！

Lenovoのノートパソコン「IdeaPad Slim 3（83K700H7JP）」がAmazonスマイルセール対象。参考価格142,780円のところ、27％オフの104,800円で販売中。

Ryzen 7にメモリ16GB。この組み合わせだけを見ると、もう一段上の価格帯を想像する人も多いはずだ。実際、10万円前後のノートPCはCPUかメモリのどちらかを抑えたモデルもある。その中でIdeaPad Slim 3は、どちらも落とさずにまとめている。

①約10万円でCPUもメモリも妥協していない

Ryzen 7 7735HSとメモリ16GBを搭載。この価格帯ではCPUかメモリのどちらかを抑えたモデルも多い中、両方が揃っている。普段の作業をまとめてこなしたい人にとっては、まず見ておきたいポイント。

②1920×1200／16:10ディスプレイ

1920×1200の16:10ディスプレイ。ブラウザや資料を開いたままでも、画面の上下に少し余裕が残るだろう。

③必要な機能に絞った実用構成

USB Type-C（Power Delivery・映像出力対応）に加え、Type-AやHDMIも備える。周辺機器や外部ディスプレイをそのまま接続できる。

製品スペック

【CPU】AMD Ryzen 7 7735HS

【メモリ】16GB

【ストレージ】512GB SSD

【ディスプレイ】15.3インチ（1920×1200／16:10）

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