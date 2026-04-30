ソニー・インタラクティブエンタテインメントは4月30日、定額制サービスPlayStation Plus（PS Plus）で対象のゲームが遊び放題になる「フリープレイ」の5月のラインアップを発表した。今回は新たに3本のタイトルを提供。期間は5月5日～6月1日まで。

5月のフリプには、中国の明代末期を舞台に異形の怪物に立ち向かう「明末：ウツロノハネ」が登場。全世界累計で100万本を売り上げた人気のソウルライクアクションRPGなので、この機会にプレイしてみては。

そのほか、自分だけのドリームチームを組んで楽しめるサッカーゲーム「EA SPORTS FC 26」、古代中国神話をベースにした高難易度“道教”2Dアクションゲーム「九日ナインソール」もフリープレイの対象となっている。

これを受けたユーザーからは「ウツロノハネええな」「そろそろサッカーやりたいと思ってたんだ」「ナインソールのボス、ソウルライクゲーの中で1番難しかったわ」など、気になっていたのでちょうどいいと歓迎する声が寄せられていた。

『明末：ウツロノハネ』

・発売元：505 Games

・フォーマット：PlayStation 5（PS5）

・ジャンル：アクション

・提供期間：2026年5月5日～6月1日

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『EA SPORTS FC 26』

・発売元：エレクトロニック・アーツ

・フォーマット：PS5／PS4

・ジャンル：スポーツ

・提供期間：2026年5月5日～6月1日

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『九日ナインソール』

・発売元：RED CANDLE GAMES CO., LTD.

・フォーマット：PS5／PS4

・ジャンル：アドベンチャー、アクション、RPG

・提供期間：2026年5月5日～6月1日

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