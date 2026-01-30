【PS Plusで無料】「エースコンバット7」2月のフリープレイに 海洋ADV「サブノーティカ」の続編も
ソニー・インタラクティブエンタテインメントは1月29日、定額制サービスPlayStation Plus（PS Plus）で対象のゲームが遊び放題になる「フリープレイ」の2月のラインアップを発表した。今回は新たに4本のタイトルを提供。期間は2月3日～3月2日まで。
2月の「フリプ」には、バンダイナムコエンターテインメントより空中戦を楽しめるフライトシューティングゲーム「ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN（エースコンバット7）」が登場。2026年にはシリーズ30周年を記念した「エースコンバット8」も発売予定なので、その前にプレイしてみてはいかがだろうか。
そのほか、ボクシングゲーム「Undisputed」、海洋アドベンチャー「サブノーティカ」の続編「Subnautica: Below Zero」、時を巻き戻す異世界SFアドベンチャー「ULTROS」もフリープレイの対象となっている。
これを受けたユーザーからは「これは当たり月、感謝です」「サブノーティカ入ってるじゃん」「エースコンバット嬉しい！」と喜びの声が寄せられている。なかには「俺はドラクエ7やりたいんだよ、楽しそうなゲームを出すんじゃねぇ」と、遊びたいゲームが重なって嬉しい悲鳴をあげている人も。
PS Plusは3段階のプランが提供されているが、「フリープレイ」はすべてのプランで利用可能だ。各プランの詳細については公式サイトを、各タイトルの概要についてはPS Blogを参照してほしい。
『ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN』
・発売元：バンダイナムコエンターテインメント
・フォーマット：PlayStation 4（PS4）
・ジャンル：アクション、シューティング
・提供期間：2026年2月3日～3月2日
©Bandai Namco Entertainment Inc. © DigitalGlobe, Inc. All Rights Reserved. All trademarks and copyrights associated with the manufacturers, aircraft, models, trade names, brands and visual images depicted in this game are the property of their respective owners, and used with such permissions.
『Undisputed』
・発売元：Deep Silver
・フォーマット：PlayStation 5（PS5）
・ジャンル：格闘
・提供期間：2026年2月3日～3月2日
Undisputed ©2024 Steel City Interactive Limited (“SCI”). Developed by SCI. Published by Deep Silver. Deep Silver is a division of PLAION GmbH, Embracer Platz 1, 6604 Höfen, Austria. “Undisputed”™ is a trademark of SCI. PLAION and Deep Silver are registered trademarks of PLAION GmbH.
『Subnautica: Below Zero』
・発売元：Unknown Worlds Entertainment
・フォーマット：PS5／PS4
・ジャンル：アドベンチャー
・提供期間：2026年2月3日～3月2日
© 2021-2024 Unknown Worlds Entertainment, Inc. SUBNAUTICA, BELOW ZERO and UNKNOWNWORLDS and the logos and designs associated therewith are trademarks of Unknown Worlds Entertainment, Inc. The SUBNAUTICA, BELOW ZERO and UNKNOWNWORLDS trademarks are Registered in the U.S. Patent and Trademark Office and in other jurisdictions. All Rights Reserved.
『ULTROS』
・発売元：Kepler Interactive Limited
・フォーマット：PS5／PS4
・ジャンル：アドベンチャー
・提供期間：2026年2月3日～3月2日
Ultros ©2024 El Huervo AB. “Ultros” and the Ultros logo are all brands of Kepler Interactive Limited. All rights reserved.
※「PlayStation」「プレイステーション」「PS5」「PS4」はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。