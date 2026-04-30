ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は4月30日、PlayStation 5用シューティングアクションゲーム『SAROS』（サロス）を発売。価格は、スタンダードエディションのパッケージ版／ダウンロード版ともに8980円、ダウンロード専売のデジタルデラックスエディションが9980円だ。

本作は、Housemarqueが贈るシューティングアクションゲーム。ソルタリ社の護衛官「アルジュン・デヴラジ」は、深い喪失感と後悔を胸に、姿を変え続ける惑星「カルコサ」を訪れる。

アルジュンはカルコサを探索するなかで、予期せぬ仲間との出会いや関係性の崩壊を越え、想像すらしなかった衝撃の事実を突きつけられながらも、この地にかつて存在した古代文明の謎、そして自身の過去に関する不穏な真実に迫っていく。

次々と押し寄せる弾幕を回避し、己の死すら糧にして何度でも強く甦ろう。

▼『SAROS』ローンチトレーラー

https://www.youtube.com/watch?v=TbdaAzN1JR4

■『SAROS』の特徴

●美しいグラフィックと爽快なゲームプレイ

甦るたびに姿を変える、不気味な惑星を探索。古代文明の遺跡や異星技術が眠る、悪夢的な世界を生き抜こう。

人類未踏のエリア、謎めいた古代遺跡、いにしえの技術。そして、明かされるカルコサの衝撃の過去。隈なく探索すると、さらなる謎や新たなキャラクターとの出会いが待ち受ける。

●弾幕アクションの新境地

Housemarqueの代名詞、スピーディーで苛烈な弾幕アクションを体験しよう。強力な武器やアビリティをアンロックし、日蝕の力でアルジュンを強化していく。

永続的な成長システムによってプレイスタイルを自分好みにカスタマイズ可能だ。敵の攻撃パターンを修習し、回避・防御・パリィで怒涛の弾幕を捌き、異星生物と激闘せよ。

●狂乱の世界

愛と喪失、宇宙的恐怖が織りなす人間の心理に迫る奥深い物語。探索の合間には拠点「パッセージ」を訪れて仲間たちと交流し、進行状況をチェック可能だ。

だが日蝕がもたらす妄想や幻覚により、信頼していた仲間たちも狂気に呑まれていく。日蝕がもたらす力の代償は何か。アルジュンの過去、そして彼が求める真実とは？

■PlayStation Japan公式Xで「サロス絶望シチュ占い」開催中！

『SAROS』の発売を記念して、本作をプレイしていたら待ち受ける絶望的なシチュエーションを占ってくれる「#サロス絶望シチュ占い」をPlayStation Japan公式X（Twitter）にて開催中。

以下の3ステップを行うと、抽選でPS5と『SAROS』が抽選で5名に当選するチャンスとなっているので、ぜひ参加してみよう。期間は、2026年5月4日23時59分まで。

① X上で「@PlayStation_jp」をフォロー

②https://x.com/PlayStation_jp/status/2048967942747124015の投稿動画をTAPで占う

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【ゲーム情報】

タイトル：SAROS

ジャンル：シューティングアクションゲーム

販売：ソニー・インタラクティブエンタテインメント

開発：Housemarque

プラットフォーム：PlaySTation 5

発売日：発売中（2026年4月30日）

価格：

スタンダードエディション：8980円（パッケージ版／ダウンロード版）

デジタルデラックスエディション：9980円（ダウンロード版）

※スタンダードエディションをデジタルデラックスエディションにアップグレードする追加コンテンツは1000円

CERO：C（15才以上対象）

©2026 Sony Interactive Entertainment Europe.Developed by Housemarque Oy.Saros is a trademark of Sony Interactive Entertainment LLC.