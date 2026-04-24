【100円】PS Plus プレミアム 3ヶ月利用権が安い！ PS5デビューするなら今しかないっ
ソニー・インタラクティブエンタテインメントは4月24日、PlayStation 5を初めて買ったユーザーを対象に、「PlayStation Plus プレミアム 3ヶ月利用権」を100円で購入できるキャンペーンを開始した。通常なら4300円なので、非常にお得となる。
「PS Plus プレミアム」は、サブスクリプションサービス「PS Plus」の3つある中の最上位プラン。フリープレイ、ゲームカタログ、クラシックスカタログ、クラウドストリーミングで、300本以上のPS5／PS4タイトルが遊び放題になる。
提供タイトルのなかには「Marvel’s Spider-Man 2」「Horizon Zero Dawn Remastered」といったSIE作品のほか、「龍が如く８」「バイオハザード ヴィレッジ」「ペルソナ５ ザ・ロイヤル」「SILENT HILL 2」などの大ヒット作品も含まれる。これらが100円で遊び放題というのはなんとも豪華な話だ。
本キャンペーンの対象者は、PS Plusに未加入で、新品のPS5に初めてサインイン（ログイン）した人。すでに加入したことのあるアカウントや、すでにサインイン履歴のあるPS5本体を使用した場合は、キャンペーンの対象外となるので注意しよう。
合わせて、本日よりコントローラーが2台入った本体パックが6万5000円で発売。春の新生活、友人を招いた際でも一緒に遊べるので、今こそPS5デビューをしてみてはいかがだろうか。
・「PlayStation®5 デジタル・エディション 日本語専用 Console Language: Japanese only – DualSense® ワイヤレスコントローラー ダブルパック」詳細ページ
https://blog.ja.playstation.com/2026/03/18/20260318-ps5dej-dualsense-double-pack-release-date-reveal-s/
ただし、最後に一点だけ大事な注意事項を添えておかねばならない。本キャンペーンは初回のみ100円で遊べるものの、3ヵ月後には【自動で】更新されるということだ。利用期間が終わるまでに自分からキャンセルしにいかない限り、次からは4300円／3ヵ月で勝手に決済されるので、解約前提で100円キャンペーンを利用する場合はご注意を。
ちなみにプランのキャンセルは、PS5の[設定]→[ユーザーとアカウント]→[お支払方法とサブスクリプション]→[PS Plus]からできる。電話とかする必要はないので、忘れさえしなければ恐れる必要はない。
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