バンダイナムコエンターテインメントは4月30日、iOS／Android／PC（Google Play Games）向けガンダムシミュレーション『SDガンダム ジージェネレーション エターナル』について、メインステージ「機動戦士ガンダムNT[ナラティブ]」が新たに追加されたと発表。

これにあわせて、UR「ユニコーンガンダム3号機フェネクス(デストロイモード)(EX)」／UR「ヨナ・バシュタ」やUR「ハルファスガンダム(EX)」／UR「アプロディア」が新たに追加されたピックアップガシャを開催中だ。

■メインステージ「機動戦士ガンダムNT[ナラティブ]」が追加！

メインステージ「機動戦士ガンダムNT[ナラティブ]」が追加された。さらに、メインステージにて期間限定で「Vigilante」など「機動戦士ガンダムNT[ナラティブ]」で使用された楽曲が流れる。期間中はぜひBGMをオンにして楽しもう。

また、エターナルパス加入特典のアニメ視聴機能に「機動戦士ガンダムNT[ナラティブ]」が追加されている。メインステージとあわせてアニメもぜひ視聴しよう。

※メインステージ「機動戦士ガンダムUC」ステージ10をクリアすることで解放されます。

※楽曲再生期間：開催中～2026年5月29日11時59分頃まで（予定）

※再生可能期間および内容は、予告なく変更する場合があります。

※アニメ視聴権は配信日から90日間の視聴期限があります。

※PC版 Google Play Gamesではアニメ視聴機能は利用できません。

※詳細はアプリ内をご確認ください。

※画面は開発中のものです。

■UR「ユニコーンガンダム3号機フェネクス(デストロイモード)(EX)」などが登場するピックアップガシャが開催中！

期間限定ユニットとして、UR「ユニコーンガンダム3号機フェネクス(デストロイモード)(EX)」／UR「ヨナ・バシュタ」がピックアップガシャに登場。また、UR「ハルファスガンダム(EX)」／UR「アプロディア」や、URサポーター「ゾルタン・アッカネン＆グルトップ」も新登場している。

さらに、期間限定ユニットの「バンシィ・ノルン(デストロイモード)(EX)」／「リディ・マーセナス」が再登場。ガシャの開催期間は、2026年5月25日11時59分まで（予定）。

※開催期間および内容は、予告なく変更する場合があります。

※詳細はアプリ内をご確認ください。

■「強敵襲来」イベントが開催中！ 強敵として「グロムリン」が登場

「グロムリン」が強敵として新たに登場。イベントを遊んでSSRユニット「グロムリン」を手に入れよう。開催期間は、2026年5月16日11時59分まで（予定）。

※開催期間および内容は、予告なく変更する場合があります。

※詳細はアプリ内をご確認ください。

■公式番組「ジージェネエターナル PLAY to WATCH!!」にて「機動戦士ガンダムNT[ナラティブ]」を紹介中！

新たにシナリオ参戦するガンダム作品作品を紹介していく番組「ジージェネエターナル PLAY to WATCH!!」が配信中。今回メインステージに実装された「機動戦士ガンダムNT[ナラティブ]」について、ヨナ・バシュタ役の榎木淳弥さんをゲストに迎え、番組MCの大河元気さんと一緒に、当時の思い出を振り返りながら作品の魅力に迫っていく。まだ試聴していない人は、ぜひチェックしてみてはいかがだろうか。

【動画概要】

動画タイトル：【作品紹介】『機動戦士ガンダムNT[ナラティブ]』ジージェネエターナル PLAY to WATCH 【SDガンダム ジージェネレーション エターナル】

視聴期限：配信中～2026年6月29日まで（予定）

配信ページURL：https://www.youtube.com/watch?v=5VUGO1utzO4

出演者：

番組MC：大河 元気さん

ゲスト：榎木 淳弥さん（ヨナ・バシュタ役）

【ゲーム情報】

タイトル：SDガンダム ジージェネレーション エターナル

ジャンル：ガンダムシミュレーション（SLG）

配信：バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム：iOS／Android／（Google Play Games）

※一部非対応機種がございます。

配信日：配信中（2025年4月16日）

価格：ダウンロード無料（一部アイテム課金）

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※情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

※画面は開発中のものです。

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