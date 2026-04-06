「1stアニバーサリー最大47連無料ガシャ」なども開催中！
今日はジム（46）の日！『ジージェネ エターナル』で期間限定スペシャルステージを開催
バンダイナムコエンターテインメントは4月6日、iOS／Android／PC（Google Play Games）向けガンダムシミュレーション『SDガンダム ジージェネレーション エターナル』について、4月6日は「ジムの日」として、ジムにフィーチャーした期間限定スペシャルステージを開催中。開催期間は、2026年4月23日11時59分まで（予定）。
また、1周年を記念したWeb Storeのダイヤプレゼントキャンペーンをはじめ、UR「ウイングガンダムゼロ(EW版)(EX)」／UR「ヒイロ・ユイ(EW版)」やUR「ダブルオーライザー(最終決戦仕様)(EX)」／UR「刹那・F・セイエイ」などが登場するピックアップガシャや、「1stアニバーサリー特別ステージ」「1stアニバーサリー最大47連無料ガシャ」も引き続き開催中だ。
■4月6日はジム（46）の日！ 期間限定スペシャルステージを開催中
4月6日はジム（46）の日、としてスペシャルステージを開催中。クリア報酬として「ジム」タグ専用SP化チップ100個とダイヤ100個を獲得できる。期間限定開催となるので、ぜひ挑戦してみよう。イベント開催期間は、2026年4月23日11時59分まで（予定）。
※本イベントは、プレイヤーRANK3に到達することで解放されます。
※開催期間および内容は、予告なく変更する場合があります。
※イベントの詳細はゲーム内お知らせにてご確認ください。
■1周年はWeb Storeがお得！ 1stアニバーサリー無料ダイヤや各種パックが販売中
1周年を記念して、Web Storeにて期間限定でダイヤ3000個をプレゼント中。Web Store対応記念ダイヤ3000個を無料で購入できるキャンペーンも引き続き開催しているので、まだの人はアプリとの連携のうえ受け取ろう。
※いずれもおひとり様1回限りのお受け取りとなります。
さらに、ゲーム内よりダイヤがお得に購入できる「1stアニバーサリーお得ダイヤパック」各種やURサポーターが確定で手に入るチケットが付いた「1stアニバーサリーURサポーター確定チケット付きパック」なども販売中。購入の際はぜひWeb Storeを利用してみよう。
▼Web Storeはこちら
https://jp.bandainamcoentwebstore.com/gget-jp
※無料プレゼントは1アカウントにつき1回のみの獲得となります。
※チュートリアル終了後、プレゼントから受け取ることができます。
※開催期間および内容は、予告なく変更する場合があります。
※配布されたプレゼントは、30日以内にお受け取りください。
※詳細はWeb Storeにてご確認ください。内容は予告なく変更・終了になることがあります。
■UR「ウイングガンダムゼロ(EW版)(EX)」などが登場するピックアップガシャが開催中！
「新機動戦記ガンダムW Endless Waltz」「機動戦士ガンダム00」のユニットやキャラクターが登場するピックアップガシャが開催中。開催期間は、2026年4月23日11時59分まで（予定）。
期間限定ユニットとして、UR「ウイングガンダムゼロ(EW版)(EX)」／UR「ヒイロ・ユイ(EW版)」やUR「ダブルオーライザー(最終決戦仕様)(EX)」／UR「刹那・F・セイエイ」が登場している。
また、UR「トールギスIII」／UR「プリベンター・ウインド」がピックアップ。さらに、限定URサポーター「スメラギ・李・ノリエガ&プトレマイオス2」なども登場する。
※開催期間および内容は、予告なく変更する場合があります。
※詳細はアプリ内をご確認ください。
■配信開始から1周年を記念した「1stアニバーサリー特別ステージ」が開催中！
サービス開始から1周年を記念した「1stアニバーサリー特別ステージ」が開催中。限定URユニット「ウイングガンダムゼロ(EW版)(EX)」と 「ダブルオーライザー(最終決戦仕様)(EX)」をそれぞれお試しできる「1stアニバーサリー特別ステージ」を追加している。
2つのステージをクリアすることで、ダイヤを最大1000個獲得可能だ。特別ステージ開催期間は、2026年4月23日11時59分まで（予定）。
▼ステージクリア報酬
・「ウイングガンダムゼロ(EW版)(EX)」特別ステージ：ダイヤ×500
・「ダブルオーライザー(最終決戦仕様)(EX)」特別ステージ：ダイヤ×500
※開催期間および内容は、予告なく変更する場合があります。
※詳細はアプリ内をご確認ください。
■「1stアニバーサリー最大47連無料ガシャ」開催中！
「1stアニバーサリー最大47連無料ガシャ」が開催中。「1stアニバーサリーログインボーナス」や「1stアニバーサリーパネルミッション」などでゲットできる専用チケットを集めることで、専用ガシャを引くことが可能だ。47枚チケットを集めるとURユニットが2体確定！ ぜひ参加してみよう。開催期間は、2026年5月7日11時59分まで（予定）。
※開催期間および内容は、予告なく変更する場合があります。
※詳細はアプリ内をご確認ください。
【ゲーム情報】
タイトル：SDガンダム ジージェネレーション エターナル
ジャンル：ガンダムシミュレーション（SLG）
配信：バンダイナムコエンターテインメント
プラットフォーム：iOS／Android／PC（Google Play Games）
※一部非対応機種がございます。
配信日：配信中（2025年4月16日）
価格：ダウンロード無料（一部アイテム課金）
©創通・サンライズ ©創通・サンライズ・MBS
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