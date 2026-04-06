バンダイナムコエンターテインメントは4月6日、iOS／Android／PC（Google Play Games）向けガンダムシミュレーション『SDガンダム ジージェネレーション エターナル』について、4月6日は「ジムの日」として、ジムにフィーチャーした期間限定スペシャルステージを開催中。開催期間は、2026年4月23日11時59分まで（予定）。

また、1周年を記念したWeb Storeのダイヤプレゼントキャンペーンをはじめ、UR「ウイングガンダムゼロ(EW版)(EX)」／UR「ヒイロ・ユイ(EW版)」やUR「ダブルオーライザー(最終決戦仕様)(EX)」／UR「刹那・F・セイエイ」などが登場するピックアップガシャや、「1stアニバーサリー特別ステージ」「1stアニバーサリー最大47連無料ガシャ」も引き続き開催中だ。

■4月6日はジム（46）の日！ 期間限定スペシャルステージを開催中

4月6日はジム（46）の日、としてスペシャルステージを開催中。クリア報酬として「ジム」タグ専用SP化チップ100個とダイヤ100個を獲得できる。期間限定開催となるので、ぜひ挑戦してみよう。イベント開催期間は、2026年4月23日11時59分まで（予定）。

※本イベントは、プレイヤーRANK3に到達することで解放されます。

※開催期間および内容は、予告なく変更する場合があります。

※イベントの詳細はゲーム内お知らせにてご確認ください。

■1周年はWeb Storeがお得！ 1stアニバーサリー無料ダイヤや各種パックが販売中

1周年を記念して、Web Storeにて期間限定でダイヤ3000個をプレゼント中。Web Store対応記念ダイヤ3000個を無料で購入できるキャンペーンも引き続き開催しているので、まだの人はアプリとの連携のうえ受け取ろう。

※いずれもおひとり様1回限りのお受け取りとなります。

さらに、ゲーム内よりダイヤがお得に購入できる「1stアニバーサリーお得ダイヤパック」各種やURサポーターが確定で手に入るチケットが付いた「1stアニバーサリーURサポーター確定チケット付きパック」なども販売中。購入の際はぜひWeb Storeを利用してみよう。

▼Web Storeはこちら

https://jp.bandainamcoentwebstore.com/gget-jp

※無料プレゼントは1アカウントにつき1回のみの獲得となります。

※チュートリアル終了後、プレゼントから受け取ることができます。

※開催期間および内容は、予告なく変更する場合があります。

※配布されたプレゼントは、30日以内にお受け取りください。

※詳細はWeb Storeにてご確認ください。内容は予告なく変更・終了になることがあります。

■UR「ウイングガンダムゼロ(EW版)(EX)」などが登場するピックアップガシャが開催中！

「新機動戦記ガンダムW Endless Waltz」「機動戦士ガンダム00」のユニットやキャラクターが登場するピックアップガシャが開催中。開催期間は、2026年4月23日11時59分まで（予定）。

期間限定ユニットとして、UR「ウイングガンダムゼロ(EW版)(EX)」／UR「ヒイロ・ユイ(EW版)」やUR「ダブルオーライザー(最終決戦仕様)(EX)」／UR「刹那・F・セイエイ」が登場している。

また、UR「トールギスIII」／UR「プリベンター・ウインド」がピックアップ。さらに、限定URサポーター「スメラギ・李・ノリエガ&プトレマイオス2」なども登場する。

※開催期間および内容は、予告なく変更する場合があります。

※詳細はアプリ内をご確認ください。

■配信開始から1周年を記念した「1stアニバーサリー特別ステージ」が開催中！

サービス開始から1周年を記念した「1stアニバーサリー特別ステージ」が開催中。限定URユニット「ウイングガンダムゼロ(EW版)(EX)」と 「ダブルオーライザー(最終決戦仕様)(EX)」をそれぞれお試しできる「1stアニバーサリー特別ステージ」を追加している。

2つのステージをクリアすることで、ダイヤを最大1000個獲得可能だ。特別ステージ開催期間は、2026年4月23日11時59分まで（予定）。

▼ステージクリア報酬

・「ウイングガンダムゼロ(EW版)(EX)」特別ステージ：ダイヤ×500

・「ダブルオーライザー(最終決戦仕様)(EX)」特別ステージ：ダイヤ×500

※開催期間および内容は、予告なく変更する場合があります。

※詳細はアプリ内をご確認ください。

■「1stアニバーサリー最大47連無料ガシャ」開催中！

「1stアニバーサリー最大47連無料ガシャ」が開催中。「1stアニバーサリーログインボーナス」や「1stアニバーサリーパネルミッション」などでゲットできる専用チケットを集めることで、専用ガシャを引くことが可能だ。47枚チケットを集めるとURユニットが2体確定！ ぜひ参加してみよう。開催期間は、2026年5月7日11時59分まで（予定）。

※開催期間および内容は、予告なく変更する場合があります。

※詳細はアプリ内をご確認ください。

【ゲーム情報】

タイトル：SDガンダム ジージェネレーション エターナル

ジャンル：ガンダムシミュレーション（SLG）

配信：バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム：iOS／Android／PC（Google Play Games）

※一部非対応機種がございます。

配信日：配信中（2025年4月16日）

価格：ダウンロード無料（一部アイテム課金）

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