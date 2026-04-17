ジージェネ、セルラン1位でダイヤ3000個配布 真の一周年はダテじゃない！
バンダイナムコエンターテインメントは4月17日、iOS／Android／PC向けガンダムシミュレーション「SDガンダム ジージェネレーション エターナル」でストアセールスランキング1位達成したことを記念し、ダイヤ3000個を全ユーザーへ無料配布した。
先日、リリース日である4月16日を迎え、メインステージの「CHALLENGE」モードを追加。ピックアップガシャにURユニット「Ex-Sガンダム(EX)」「ガンダム・ファラクト(Season2仕様)(EX)」などが実装され、真の一周年を祝した大きな盛り上がりを見せている。
なかでも「ガンダム・センチネル」から人気の高い機体「Ex-Sガンダム(EX)」が登場するも、パイロットが原作のリョウ・ルーツではなく「ガンダムビルドファイターズ」のヤサカ・マオであることが話題になった。
いっぽうで、期間限定ではないもののガシャに追加されたSSRユニット「FAZZ」「ガンダムMk-V」「ゾディ・アック」などの存在も話題に。通常よりピックアップで出る確率が高く設定されているため、これらが欲しくてガシャを回した人も多いのかもしれない。
ユーザーからは「1位おめでとう＆いつもありがとう！」「気前の良さが限界突破してるな」「国内1位すごっ」「これはさすがに太っ腹」「勢いあるね！」など、感謝と喜びの声が寄せられていた。
また、一周年を記念して4月16日12時より、「1st Anniversary Play Report」を公開。プレイヤーごとの歩みを確認できる。
ゲーム内の「お知らせ」→「1stアニバーサーキャンペーン（赤いバナー）」→真ん中らへんまでスクロールして、そこに記載されたURLをタップすると見られる。
それと、一周年を記念した特別映像も公式YouTubeチャンネルにて公開中。「バチクソにカッコイイ」と話題なので、まだ見ていない人はぜひ見てほしい。
【ゲーム情報】
タイトル：SDガンダム ジージェネレーション エターナル
ジャンル：ガンダムシミュレーション（SLG）
配信：バンダイナムコエンターテインメント
プラットフォーム：iOS／Android／PC
※一部非対応機種がございます。
配信日：配信中（2025年4月16日）
価格：ダウンロード無料（一部アイテム課金）
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