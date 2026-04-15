バンダイナムコエンターテインメントは4月14日、iOS／Android／PC向けガンダムシミュレーションゲーム「SDガンダム ジージェネレーション エターナル」において、4月16日より実装する新ガシャの内容を公開した。

今回追加されるのは、限定攻撃型UR「Ex-Sガンダム(EX)」／UR「ヤサカ・マオ」、および恒常支援型UR「ガンダム・ファラクト(Season2仕様)(EX)」／UR「エラン・ケレス(強化人士5号)」となる。

いまユーザーの間で話題を呼んでいるのは、「Ex-Sガンダム(EX)」のパイロットがヤサカ・マオであることについてだ。元の出展は「ガンダム・センチネル」という外伝小説の機体であり、従来の「ジージェネ」作品では「リョウ・ルーツ」という男性パイロットが搭乗していた。

しかし今回の「ジージェネ エターナル」では、TVアニメ「ガンダムビルドファイターズ」のガンプラビルダーであるマオがパイロットに選定された。なんでも、幼少時にSガンダムを愛機としていたからと推測されている。

ユーザーからは「センチネルは版権がややこしいから…」「誰!?」「リョウ・ルーツの声優が藤原啓治さんで亡くなってるから？」「これは荒れるな」「マオは魔王に乗せてやれよ」など、ザワついた声が寄せられていた。

なかには「版権問題、ビルドシリーズを通せば解決できる件」「そうやって回避するんかい。賢い」「力技で権利問題突破しててワロタ」と、今後の実装にも影響がありそうと予想する声も。

「プレバンガンプラ総選挙2025」では1位を獲得するほど人気の高い機体「Ex-Sガンダム」。それだけにコアなユーザーほど理解を示しつつも素直には喜べない、複雑な思いを抱えることになるのかもしれない。

新たなガシャの実装は4月16日から。ちなみにウイングガンダムゼロ（EW版）／ダブルオーライザー（最終決戦仕様）／トールギスIIIが出るピックアップガシャは、4月23日まで開催中だ。

【ゲーム情報】

タイトル：SDガンダム ジージェネレーション エターナル

ジャンル：ガンダムシミュレーション（SLG）

配信：バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム：iOS／Android／PC

※一部非対応機種がございます。

配信日：配信中（2025年4月16日）

価格：ダウンロード無料（一部アイテム課金）

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