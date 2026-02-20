忘れ物しがちなウッカリさんのマストアイテム

「AirTagのおかげで助かった！」という経験談マジで多数

家を出る直前になって「あれ？ 鍵がない！」「お財布どこに置いたっけ？」と慌てて探した経験ありませんか？ そんなときに大活躍するのが「忘れ物タグ（スマートタグ）」と呼ばれる小さなデジタル機器です。たくさんの製品がある中でも、アップルの「AirTag」は大人気で世界中で使われています。もしまだ未経験なら、それは非常に「もったいない」です！

筆者自身、昔から忘れ物や探し物が多く、たくさんの冷や汗を流してきました。しかし、このAirTagを使い始めてからは、そうした瞬間が劇的に減り、余裕を持って行動できるようになりました。忘れ物をしがちなウッカリさんにとっては、これ以上ないほど便利な「お守り」です。なお、価格は1個で4980円、4個セットで1万6980円です。

今回は、そんなAirTagが進化した「第2世代」モデルをご紹介します。初めて使う人にもわかりやすく、その魅力と注意点を次のページから解説します。

