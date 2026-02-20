このページの本文へ

前へ 1 2 3 4 次へ

あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第51回

アップル「AirTag（第2世代）」

知らない人は損してる！ 最強忘れ物タグがさらに進化の新「AirTag」

2026年02月20日 17時00分更新

文● スピーディー末岡／岡本／ASCII　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

忘れ物しがちなウッカリさんのマストアイテム
「AirTagのおかげで助かった！」という経験談マジで多数

　家を出る直前になって「あれ？ 鍵がない！」「お財布どこに置いたっけ？」と慌てて探した経験ありませんか？ そんなときに大活躍するのが「忘れ物タグ（スマートタグ）」と呼ばれる小さなデジタル機器です。たくさんの製品がある中でも、アップルの「AirTag」は大人気で世界中で使われています。もしまだ未経験なら、それは非常に「もったいない」です！

　筆者自身、昔から忘れ物や探し物が多く、たくさんの冷や汗を流してきました。しかし、このAirTagを使い始めてからは、そうした瞬間が劇的に減り、余裕を持って行動できるようになりました。忘れ物をしがちなウッカリさんにとっては、これ以上ないほど便利な「お守り」です。なお、価格は1個で4980円、4個セットで1万6980円です。

　今回は、そんなAirTagが進化した「第2世代」モデルをご紹介します。初めて使う人にもわかりやすく、その魅力と注意点を次のページから解説します。

■Amazon.co.jpで購入

【目次】この記事で書かれていること：

AirTag（第2世代）のメリットと注意点

製品を購入する3つのメリット
1）忘れ物をしても場所がわかる！ iPhoneユーザーが多い日本では特に強い
2）音量がアップして、隠れた探し物が見つかりやすく
3）キーホルダーの追加で自分好みにカスタマイズできる

購入時に注意したいポイント
1）日本では「正確な場所を見つける」の距離が進化せず
2）安い他社製品も多いけれど、迷ったらAirTagが◎

まとめ
詳細スペック情報

前へ 1 2 3 4 次へ

カテゴリートップへ

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
  • 角川アスキー総合研究所

デジタル用語辞典

ASCII.jp RSS2.0 配信中