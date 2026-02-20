あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第51回
アップル「AirTag（第2世代）」
知らない人は損してる！ 最強忘れ物タグがさらに進化の新「AirTag」
2026年02月20日 17時00分更新
忘れ物しがちなウッカリさんのマストアイテム
「AirTagのおかげで助かった！」という経験談マジで多数
家を出る直前になって「あれ？ 鍵がない！」「お財布どこに置いたっけ？」と慌てて探した経験ありませんか？ そんなときに大活躍するのが「忘れ物タグ（スマートタグ）」と呼ばれる小さなデジタル機器です。たくさんの製品がある中でも、アップルの「AirTag」は大人気で世界中で使われています。もしまだ未経験なら、それは非常に「もったいない」です！
筆者自身、昔から忘れ物や探し物が多く、たくさんの冷や汗を流してきました。しかし、このAirTagを使い始めてからは、そうした瞬間が劇的に減り、余裕を持って行動できるようになりました。忘れ物をしがちなウッカリさんにとっては、これ以上ないほど便利な「お守り」です。なお、価格は1個で4980円、4個セットで1万6980円です。
今回は、そんなAirTagが進化した「第2世代」モデルをご紹介します。初めて使う人にもわかりやすく、その魅力と注意点を次のページから解説します。
■Amazon.co.jpで購入
【目次】この記事で書かれていること：
製品を購入する3つのメリット
1）忘れ物をしても場所がわかる！ iPhoneユーザーが多い日本では特に強い
2）音量がアップして、隠れた探し物が見つかりやすく
3）キーホルダーの追加で自分好みにカスタマイズできる
購入時に注意したいポイント
1）日本では「正確な場所を見つける」の距離が進化せず
2）安い他社製品も多いけれど、迷ったらAirTagが◎
