日本ファルコムは4月30日、亰都を舞台に異界・ザナドゥを巡る物語を描くNintendo Switch 2 ／Nintendo Switch／PlayStation 5／PC（Steam）用完全新作ソフト『亰都ザナドゥ -桜花幻舞-（おうかげんぶ）』について、主人公が通う比良坂学園の関係者や学園生活に関する情報を公開した。

ゲームの発売日は、2026年7月16日予定。Switch／PS5／PC（Steam）の通常版の価格は7920円（パッケージ版／ダウンロード版）、Switch 2の通常版の価格は8070円（ダウンロード版）となる。そのほかのエディションも用意されているので、後述のゲーム情報を確認してほしい。

今回紹介する情報は、本作の公式サイトでも公開されているので、あわせてチェックしてほしい。また、主人公【神矢伶（レイ）】とメインキャラクター【六道楓華（フウカ）】の紹介ムービーも公開されているので、お見逃しなく。

▼公式サイト

https://www.falcom.co.jp/kyoxana/

▼【神矢伶】キャラクタームービー

https://youtu.be/sSFG4XWon4U

▼【六道楓華】キャラクタームービー

https://youtu.be/_SH_o8nw1C0

■キャラクター紹介

＜竜宮 空穂（Utsuho Tatsumiya）＞

CV：福島潤さん

年齢：35歳

レイのクラスで担任を務めている比良坂学園の教師で、担当教科は国語。基本的にやる気がなく、生徒たちの前でも気だるげな様子を隠そうともしない。

シニカルでネガティブな言葉を吐くことも多く、時には教師として問題発言をしてしまうことも。

＜土岐（Dogi）＞

CV：三宅健太さん

年齢：34歳

大柄で逞しい比良坂学園の体育教師。豪放磊落な性格だが明るく面倒見がよいため、頼もしい存在として学生たちからも慕われている。

土岐本人は適格者ではないものの、見た目に違わずかなりの剛腕らしく、頑丈な壁を拳一つで粉々に砕いてしまうという噂も。

＜沢渡 雀（Suzume Sawatari）＞

CV：大久保瑠美さん

年齢：16歳

装魂霊具：？？？型

適格者として比良坂学園に通う高校一年生。学内で比良坂大迷宮の攻略データを売買したり、独自に要注意人物のプロファイリングを行うなど、ちゃっかりした抜け目のない性格。

転入初日に「比良坂大迷宮の完全攻略」を宣言したレイに商機を感じ取ったらしく、自身を売り込む形で接触を図ってくる。

＜周防 叶弥（Kyoya Suo）＞ CV：河西健吾さん

年齢：24歳

装魂霊具：拳銃型

比良坂学園の卒業生で、拳銃型の装魂霊具と体術を組みあわせたトリッキーな戦いを得意とする青年。現在はフリーランスで各方面からの依頼を受け、異界・怪異への対応を行っている。

かなりマイペースな性格で浮世離れしており、異界化対策のために変なガラクタを収集しているが、半ば趣味と化している節も。

＜如月 もみじ（Momiji Kisaragi）＞

CV：大地葉さん

年齢：22歳

ザナドゥロビーで受付業務を担当している比良坂学園の職員。何でも卒なくこなす優秀なタイプで、比良坂大迷宮に挑む学生たちを万全にサポートしている。

教師ではないものの学生たちの信頼が厚く、レイからは「竜宮よりも教師らしい」と言われる程。

＜アルサル・未乃理・ミルヴィ（Alusalu Minori Milvi）＞

CV：佐々木李子さん

年齢：27歳

亰都市内で一人暮らしをしている、北欧系ハーフの女性。モデルの仕事をしているらしく、普段からスタイリッシュな出で立ちで亰都各地を散策している。

レイが同じアパートに引っ越してきたことがきっかけで、お隣さんとして度々顔をあわせるように。

気さくでノリが良く、何の問題も無いように思えるのだが……時折、レイの隣の部屋から身の毛もよだつような奇声が聞こえてくるという。