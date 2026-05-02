日本ファルコムは5月2日、KADOKAWA Game Linkage主催のイベント「『空の軌跡 the 1st』ファンミーティング 遊撃士の集い」にて、同社が手がける最新タイトルの新情報を公開した。以下ではその情報をお届けしよう。

■「ドラゴンスレイヤー・プロジェクト」コンセプトアート初公開

日本ファルコム創立45周年プロジェクトとして始動した「ドラゴンスレイヤー・プロジェクト」の続報として、作品の世界観を示すコンセプトアートが公開された。

それは、天を貫く巨大な塔、そして巨大なドラゴンの背中で生活を営む家族の姿が描られたビジュアルとなっている。

プロジェクトは、シリーズの精神である「家」「家族」「ドラゴン」を核に据えた、コンシューマ向け新作タイトルとして鋭意制作中とのこと。今後の情報も楽しみにしよう。

■『空の軌跡 the 2nd』開発中OPムービーを限定公開

フル3Dで劇的な進化を遂げる「軌跡」シリーズ生誕20周年記念プロジェクト第2弾『空の軌跡 the 2nd』より、開発中のオープニングムービーが会場限定で公開。

イベントでは、フル3Dで生まれ変わった数々のカットや迫力満点の戦闘シーンなどを、原作『英雄伝説 空の軌跡SC』OPムービーを交えながら詳しく紹介した。

【英雄伝説 空の軌跡 SC】

【空の軌跡 the 2nd】

●新機能「ビューワーモード」実演

ゲーム内のモデルを自由に鑑賞・撮影できる新機能「ビューワーモード」を使用し、DLCとして企画中の「チアリーダー」衣装（エステル、ヨシュア、アガット、アネラス）も初公開された。

■『亰都ザナドゥ -桜花幻舞-』実機プレイでゲーム映像を公開

2026年7月16日にNintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／PC（Steam）で発売予定の『亰都ザナドゥ -桜花幻舞-』では、実機プレイも行われ、主人公「レイ」と謎の少女「ルルイ」の出会いのシーンが公開された。

ちなみに、日本ファルコムの公式YouTubeチャンネルではキャラクタームービーを公開中。あわせてチェックしてみよう。

【ゲーム情報】

タイトル：ドラゴンスレイヤー・プロジェクト（タイトル未定）

ジャンル：未定

販売：日本ファルコム

プラットフォーム：未定

発売日：未定

価格：未定

CERO：未定

タイトル：空の軌跡 the 2nd（ザ・セカンド）

ジャンル：ストーリーRPG

販売：日本ファルコム

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／PC（Steam）

発売日：2026年9月17日予定

価格：

Switch／PS5／Steam通常版：8800円（パッケージ版／ダウンロード版）

Switch 2通常版：8950円（パッケージ版／ダウンロード版）

Switch／PS5／SteamウロボロスBOX：1万3860円（パッケージ版）

Switch 2ウロボロスBOX：1万3860円（パッケージ版）

デジタルデラックス版：1万2650円（ダウンロード版）

シーズンパス：4180円（ダウンロード版）

Nintendo Switch 2 Edition アップグレードパス：150円（ダウンロード版）

CERO：審査予定

※パッケージ版の『空の軌跡 the 2nd Nintendo Switch 2 Edition』はNintendo Switch本体でもお楽しみいただけます。解像度・フレームレート等はNintendo Switch本体基準になります。

※ダウンロード版のNintendo Switch用『空の軌跡 the 2nd』通常版およびデジタルデラックス版をご購入のお客様は、有償（税込150円）の「アップグレードパス」をご購入いただくことで『空の軌跡 the 2nd Nintendo Switch 2 Edition』をお楽しみいただけます。

タイトル：亰都ザナドゥ -桜花幻舞-（おうかげんぶ）

ジャンル：デュアルディメンショナルARPG

販売：日本ファルコム

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／PC（Steam）

発売日：2026年7月16日予定

価格：

通常版：7920円（パッケージ版／ダウンロード版）

Limited Edition：1万560円（パッケージ版）

Nintendo Switch 2 Edition：8070円（ダウンロード版）

Nintendo Switch 2 Edition アップグレードパス：150円（ダウンロード版）

※パッケージ版はSwitch／PS5／PC（Steam／Limited Editionのみ）。Switch 2はダウンロード版のみ。

CERO：C（15才以上対象）

※パッケージ版・ダウンロード版いずれかのNintendo Switchソフト『亰都ザナドゥ -桜花幻舞』-をご購入のお客様は、有償（150円）の「アップグレードパス」をご購入いただくことで『亰都ザナドゥ -桜花幻舞- Nintendo Switch 2 Edition』をお楽しみいただけます。

© 2026 Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.

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