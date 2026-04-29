Amazonセール情報大紹介！ 第1701回
16インチなのに約1.16kg。Core Ultra 5×16GBのAcer「Swift Lite 16」が割引中
2026年04月29日 19時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】Acer ノートパソコン「Swift Lite 16（SFL16-51M-F56Y）」をチェック！
Acerのノートパソコン「Swift Lite 16（SFL16-51M-F56Y）」がAmazonでタイムセール対象。過去価格159,800円のところ、10％オフの143,820円で販売中。
「16インチがいい。でも重いのは無理」そんな条件でPCを探している人に、ちょうどいい1台。Swift Lite 16は約1.16kg。大画面でも持ち出せる重さ。いまタイムセール中なので、チェックするにはいいタイミング。
①16インチなのに約1.16kgの軽さ
16インチって基本は据え置き寄りのサイズだけど、このモデルは約1.16kg。カバンに入れてそのまま持ち歩ける重さで、大画面でも外に持ち出して使える。
②Core Ultra 5＋16GBの構成
インテル Core Ultra 5プロセッサー 115Uに、LPDDR5-6400のメモリ16GB、SSD 512GBを組み合わせた構成。バッテリーは約10時間駆動で、本体は約15.8mmの薄型設計。
③16:10のWUXGAディスプレイ
16インチのWUXGA（1920×1200）IPSディスプレイを採用し、16:10の縦長比率に対応。非光沢パネルで、約1677万色表示に対応する。
製品スペック
【CPU】インテル Core Ultra 5 115U
【メモリ】16GB（LPDDR5-6400）
【ストレージ】512GB SSD
【ディスプレイ】16インチ／WUXGA（1920×1200）／16:10／IPS／非光沢
【重量】約1.16kg
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