おサイフケータイ対応の折りたたみ、10万円切ったら“あり”じゃない？閉じたまま使えるrazr 60

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【Amazonタイムセール】motorola razr 60をチェック！

motorola razr 60がAmazonでタイムセール対象。参考価格135,801円のところ、27％オフの98,820円で販売中。

折りたたみスマホは気になるけど、価格がネックで見送ってきた人も多いはず。そんな中、motorola razr 60はタイムセールで10万円切りに。おサイフケータイにも対応し、普段使いのスマホとして選びやすい。

①NFC／おサイフケータイ対応で普段使いに対応

改札やコンビニでの支払いにも対応。対応キャリアはdocomo／au／softbank／楽天モバイルなど国内主要回線に対応し、nanoSIMとeSIMのデュアル運用（DSDV）にも対応する。

②外側ディスプレイと6.9インチ大画面の両立

約3.6インチの外側ディスプレイを備え、通知確認や一部アプリ操作を閉じたまま行える。開けば約6.9インチのpOLEDディスプレイが広がり、最大120Hz表示に対応。解像度は2,640×1,080のFHD+。

③12GBメモリ／512GBストレージの余裕ある構成

メモリ12GBとストレージ512GBを備え、アプリの同時使用やデータ保存にも対応。MediaTek Dimensity 7400Xを搭載し、Wi-Fi 6EやBluetooth 5.4など通信まわりの仕様も押さえている。