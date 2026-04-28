Amazonセール情報大紹介！ 第1698回
車の音の輪郭と迫力が一気に上がる！ 7000円弱で純正から交換できるパイオニアの16cmスピーカー
2026年04月28日 18時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazon限定プライムセール】Pioneer スピーカー TS-F1650をチェック！
Pioneer スピーカー TS-F1650がAmazonでプライム限定セール対象。参考価格8,637円のところ、20％オフの6,909円で販売中。
カーオーディオは金がかかるイメージがある。でも、スピーカー交換だけならそこまで大げさな話でもない。純正のままでも使えるが、音楽をよく聴く人ほど、こもりや抜けの弱さは気になりやすい。このあたりから変えてみるのも一つの手だ。
①30Hz〜60kHzの広帯域
2.9cmトゥイーターとウーファーを組み合わせた2ウェイ構成。中域から高域まで細かな音も描写しやすく、純正では埋もれがちな音も意識しやすくなる。ボーカルやシンバルの抜けの違いを感じやすい構成。
②低音と高音の変化が分かりやすい
ウーファーにIMCC振動板、トゥイーターにネオジムマグネットを採用。低域はパワフルで応答性が高く、高域は明瞭でクリアに出やすい。純正から交換したときの違いを意識しやすい構成。
③交換に必要なものが揃っている
変換コネクターや接続アダプター、ネジやワッシャー、防振パッキンまで一式付属。配線形状の違いや固定で迷いやすい部分もカバーされていて、純正からの交換でも進めやすい。※車種によって取付可否や必要な部品が異なるため、事前の適合確認はしておきたい。
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