Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第269回
WQHD×200Hzの高画質＆高リフレッシュレートを低価格で両立！ 27型WQHDゲーミングディスプレーが2万円台とオトク
2026年04月27日 18時00分更新
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KTCの27型WQHDゲーミングディスプレーをチェック
Amazon.co.jpにて、KTCの27型WQHDゲーミングディスプレー「H27T22C-3」が販売中だ。参考価格は3万2000円だが、執筆時点では26％オフの2万3731円で購入できる（4月27日時点）。
本製品は、WQHD（2560×1440ドット）のFast IPSパネルを搭載する27型ゲーミングディスプレー。リフレッシュレートは200Hz（最大210Hzまでオーバークロック可能）、応答速度は1ms（MPRT）となっている。そのほか、HDR400やAdaptive Sync、傾斜調整機能などが特徴だ。
手に届きやすい価格と実用的な性能が◎
ユーザーレビューを見ると、「お手頃価格で実用に向くディスプレー」「コスパ重視なら十分」「ゲームでも作業でも性能的な不満はない」といった声が寄せられている。200Hzの高リフレッシュレートに加え、どの用途でも活躍できる性能も魅力。
タイムセール中は2万円台の価格で購入できるため、気になる人は早めにチェックしてみてほしい。
|Image from Amazon.co.jp
|KTC 27インチゲーミングモニター WQHD (2560x1440) Fast IPS 200Hz (210OC可能）1ms(MPRT) 131%sRGB HDR400 低ブルーライト フリッカーフリー FreeSync & G-Sync対応 PS5対応 HDMI2.0×2 DP1.4×2 VESA 100*100 H27T22C-3
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