画質も滑らかさも欲しい人に！180Hz・1msのBenQ製27型WQHDゲーミングディスプレーが21％オフ！

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BenQの27型WQHDゲーミングディスプレーをチェック

Amazon.co.jpにて、BenQの27型WQHDゲーミングディスプレー「MOBIUZ EX271Q」が販売中だ。参考価格は5万4876円だが、タイムセールにより21％オフの4万3470円で購入できる（5月18日時点）。

180Hz・1msのスペックや色味の自動調整機能が魅力

本製品は、WQHD（2560×1440ドット）のIPSパネルを採用する27型ゲーミングディスプレー。リフレッシュレートは180Hz、応答速度は1ms（GTG）など。そのほか、コンテンツや環境に応じて色味を自動調整する機能、鮮やかさや明るさを調整できる機能も特徴だ。

タイムセール中は4万円台で買えるチャンス。27型WQHDのゲーミングディスプレーを探している人、映像の質にこだわっている人は本製品をチェックしてみては？