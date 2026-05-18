Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第332回
画質も滑らかさも欲しい人に！180Hz・1msのBenQ製27型WQHDゲーミングディスプレーが21％オフ！
2026年05月18日 19時00分更新
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BenQの27型WQHDゲーミングディスプレーをチェック
Amazon.co.jpにて、BenQの27型WQHDゲーミングディスプレー「MOBIUZ EX271Q」が販売中だ。参考価格は5万4876円だが、タイムセールにより21％オフの4万3470円で購入できる（5月18日時点）。
180Hz・1msのスペックや色味の自動調整機能が魅力
本製品は、WQHD（2560×1440ドット）のIPSパネルを採用する27型ゲーミングディスプレー。リフレッシュレートは180Hz、応答速度は1ms（GTG）など。そのほか、コンテンツや環境に応じて色味を自動調整する機能、鮮やかさや明るさを調整できる機能も特徴だ。
タイムセール中は4万円台で買えるチャンス。27型WQHDのゲーミングディスプレーを探している人、映像の質にこだわっている人は本製品をチェックしてみては？
|Image from Amazon.co.jp
|ベンキュージャパン BenQ MOBIUZ EX271Q ゲーミングモニター 27インチ/WQHD/180Hz/1ms/HDR 400/PixSoulエンジン搭載/ESS DAC搭載/FreeSync Premium/輝度自動調整(B.I.+ Gen2)搭載/3年保証(パネル・バックライト1年)
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