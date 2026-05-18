Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第333回
SwitchもPCもスマホもこれ1台！ 背面ボタン付き多機能コントローラーがセール中
2026年05月18日 20時00分更新
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Leadjoy Xeno Plusをチェック
Amazon.co.jpにて、Nintendo Switchなどに対応するコントローラー「Leadjoy Xeno Plus」が販売中だ。価格は9350円。
本製品は、Nintendo SwitchやPC、モバイルに対応するコントローラー。有線・2.4GHzワイヤレス・Bluetoothの3WAY 接続や、耐久性と低遅延がウリのTMRスティック、ゲームに応じてストロークが変化するデュアルモードトリガー、4つのカスタム背面ボタン、付属のスマート充電ドックなども特徴だ。
"幅広さ"が魅力のコントローラー
ユーザーレビューを見ると、「やや小ぶりで握り心地はとても良く、操作性は抜群」「TMRスティックは遅延も少ない」「接続不良や遅延が感じない」といった声が寄せられている。複数のプラットフォームに対応している点や3つの接続方式、大容量のバッテリーなど、使い勝手の良さが印象的だ。気になる人はチェックしてみては？
|Image from Amazon.co.jp
|Leadjoy Xeno Plus ゲームコントローラー 有線/2.4G/Bluetoothマルチモード接続 TMRスティック搭載 1000Hz ポーリングレー ホール＆マイクロスイッチデュアルトリガー 8 マイクロスイッチ スマート充電ドック付き 4個の背面カスタムボタン Switch 1/2/PC/Android/iOS対応
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