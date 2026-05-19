白×RGBでデスク映えする“見た目も強い”ゲーミングキーボードが54％オフ！ 快適なフルサイズが魅力！

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ROCCATの有線ゲーミングキーボードをチェック

Amazon.co.jpにて、ROCCATの有線ゲーミングキーボード「Vulcan II Max JP（ホワイト）」が販売中だ。参考価格は3万1880円だが、執筆時点では54％オフの1万4801円で購入できる（5月19日時点）。

本製品は、入力速度と耐久性を兼ね備えた「TITAN Ⅱ光学メカニカルスイッチ」を搭載する有線ゲーミングキーボード。専用のメディアコントロールやプログラム可能な二次機能、半透明のパームレストなどが特徴となっている。

ゲームだけでなく仕事用にも使えるフルサイズキーボード

ユーザーレビューを見ると、「シンプルなフルサイズキーボード」「押し心地が軽くていい」「RGBライティングがきれい」といった声が寄せられている。タイムセール中はほぼ半額で購入できるため、ゲームも仕事もこなせるゲーミングキーボードを探している人はチェックしてみてはいかがだろうか。