Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第334回
白×RGBでデスク映えする“見た目も強い”ゲーミングキーボードが54％オフ！ 快適なフルサイズが魅力！
2026年05月19日 15時00分更新
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ROCCATの有線ゲーミングキーボードをチェック
Amazon.co.jpにて、ROCCATの有線ゲーミングキーボード「Vulcan II Max JP（ホワイト）」が販売中だ。参考価格は3万1880円だが、執筆時点では54％オフの1万4801円で購入できる（5月19日時点）。
本製品は、入力速度と耐久性を兼ね備えた「TITAN Ⅱ光学メカニカルスイッチ」を搭載する有線ゲーミングキーボード。専用のメディアコントロールやプログラム可能な二次機能、半透明のパームレストなどが特徴となっている。
ゲームだけでなく仕事用にも使えるフルサイズキーボード
ユーザーレビューを見ると、「シンプルなフルサイズキーボード」「押し心地が軽くていい」「RGBライティングがきれい」といった声が寄せられている。タイムセール中はほぼ半額で購入できるため、ゲームも仕事もこなせるゲーミングキーボードを探している人はチェックしてみてはいかがだろうか。
|Image from Amazon.co.jp
|ROCCAT ゲーミングキーボード Vulcan II Max JP 日本語配列 有線 ホワイト/白 オプティカル リニア 静音 フルサイズ カスタマイズ可能 RGB 半透明アームレスト ボリュームダイヤル 【日本正規代理店品】
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