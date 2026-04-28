Ryzen 5＋16GBで9万円切り。重さ1.38kgで持ち出しやすいASUSの14型ノートがセール中

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【Amazonタイムセール】ASUS ノートパソコン「ASUS Vivobook Go 14 E1404FA（E1404FA-R5165SIW6）」をチェック！

ASUSのノートパソコン「ASUS Vivobook Go 14 E1404FA（E1404FA-R5165SIW6）」がAmazonでタイムセール対象。参考価格99,800円のところ、10％オフの89,800円で販売中。

高いノートPCの性能が必要かと言われると迷う。このモデルはメモリ16GBを押さえつつ、価格は9万円切り。必要な性能を残しながら、価格を抑えた構成。タイムセール中の今なら、選びやすい。

①メモリ16GBを搭載

メモリは16GBを搭載。ブラウザで調べ物をしながら資料を開くなど、複数の作業を同時に進める使い方にも対応する構成。安価なモデルに多い8GB構成と比べて、余裕を持たせた内容になっている。

②Ryzen 5＋SSD 512GBの構成

CPUはRyzen 5、ストレージはSSD 512GBを搭載。WEB閲覧や資料作成など日常的な作業に向いた構成に収まっている。ディスプレイはフルHD（1920×1080）の非光沢パネル。USB Type-Cはデータ転送のみで、充電には対応していない。

③約1.38kgの本体

本体は約1.38kg。据え置きだけでなく、必要に応じて外へ持ち出す使い方にも対応できる。HDMIやUSBポートも備えており、外部ディスプレイや周辺機器と接続できる。

製品スペック

【CPU】AMD Ryzen 5

【メモリ】16GB

【ストレージ】512GB SSD

【ディスプレイ】14インチ（1920×1080／フルHD）

【重量】約1.38kg