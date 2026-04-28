Amazonセール情報大紹介！ 第1699回
Ryzen 5＋16GBで9万円切り。重さ1.38kgで持ち出しやすいASUSの14型ノートがセール中
2026年04月28日 19時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】ASUS ノートパソコン「ASUS Vivobook Go 14 E1404FA（E1404FA-R5165SIW6）」をチェック！
ASUSのノートパソコン「ASUS Vivobook Go 14 E1404FA（E1404FA-R5165SIW6）」がAmazonでタイムセール対象。参考価格99,800円のところ、10％オフの89,800円で販売中。
高いノートPCの性能が必要かと言われると迷う。このモデルはメモリ16GBを押さえつつ、価格は9万円切り。必要な性能を残しながら、価格を抑えた構成。タイムセール中の今なら、選びやすい。
①メモリ16GBを搭載
メモリは16GBを搭載。ブラウザで調べ物をしながら資料を開くなど、複数の作業を同時に進める使い方にも対応する構成。安価なモデルに多い8GB構成と比べて、余裕を持たせた内容になっている。
②Ryzen 5＋SSD 512GBの構成
CPUはRyzen 5、ストレージはSSD 512GBを搭載。WEB閲覧や資料作成など日常的な作業に向いた構成に収まっている。ディスプレイはフルHD（1920×1080）の非光沢パネル。USB Type-Cはデータ転送のみで、充電には対応していない。
③約1.38kgの本体
本体は約1.38kg。据え置きだけでなく、必要に応じて外へ持ち出す使い方にも対応できる。HDMIやUSBポートも備えており、外部ディスプレイや周辺機器と接続できる。
製品スペック
【CPU】AMD Ryzen 5
【メモリ】16GB
【ストレージ】512GB SSD
【ディスプレイ】14インチ（1920×1080／フルHD）
【重量】約1.38kg
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