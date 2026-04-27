PCケースの中にディスプレー？ 8.8インチの細長液晶を追加できるLIANLI製パーツが1.3万円

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【Amazonで割引中】LIANLI 8.8インチIPS液晶ディスプレイ「LL-SM088W」をチェック！

LIANLIの8.8インチIPS液晶ディスプレイ「LL-SM088W」がAmazonで割引対象。参考価格14,980円のところ、12％オフの13,111円で販売中。

PCケースの中に画面を置けると聞くと、ちょっと気になる。LIANLIの「LL-SM088W」は、見た目と実用の両方を変えられるパーツ。温度データや画像を表示できて、構成の雰囲気も変わる。「ロマン枠」と思っていたパーツが、いまは1.3万円台。こういうガジェットを試すにはちょうどいいタイミング。

①PCの中に画面を追加できる

この製品は、PCケースの中に小型ディスプレイを設置できるパーツ。8.8インチの細長液晶を使って、温度データや画像などを表示できる。PCの外にあるモニターとは別に、内部に表示用の画面を追加できるのが特徴。

②温度や状態を常時表示できる

表示した内容はPCケース内に出しておけるため、CPUやGPUの温度などを確認しやすい。ゲーム中や作業中でも画面を切り替えずに状態を確認できるのがポイント。

③見た目を変えられる

細長いディスプレイを追加することで、ケース内部の印象が変わる。温度表示だけでなく画像やアニメーションも表示でき、構成の雰囲気を作り込めるのが特徴。ブラケットや両面テープで設置できるが、配線やソフト周りは多少の慣れが必要になる。