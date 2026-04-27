Amazonセール情報大紹介！ 第1693回
PCケースの中にディスプレー？ 8.8インチの細長液晶を追加できるLIANLI製パーツが1.3万円
2026年04月27日 18時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】LIANLI 8.8インチIPS液晶ディスプレイ「LL-SM088W」をチェック！
LIANLIの8.8インチIPS液晶ディスプレイ「LL-SM088W」がAmazonで割引対象。参考価格14,980円のところ、12％オフの13,111円で販売中。
PCケースの中に画面を置けると聞くと、ちょっと気になる。LIANLIの「LL-SM088W」は、見た目と実用の両方を変えられるパーツ。温度データや画像を表示できて、構成の雰囲気も変わる。「ロマン枠」と思っていたパーツが、いまは1.3万円台。こういうガジェットを試すにはちょうどいいタイミング。
①PCの中に画面を追加できる
この製品は、PCケースの中に小型ディスプレイを設置できるパーツ。8.8インチの細長液晶を使って、温度データや画像などを表示できる。PCの外にあるモニターとは別に、内部に表示用の画面を追加できるのが特徴。
②温度や状態を常時表示できる
表示した内容はPCケース内に出しておけるため、CPUやGPUの温度などを確認しやすい。ゲーム中や作業中でも画面を切り替えずに状態を確認できるのがポイント。
③見た目を変えられる
細長いディスプレイを追加することで、ケース内部の印象が変わる。温度表示だけでなく画像やアニメーションも表示でき、構成の雰囲気を作り込めるのが特徴。ブラケットや両面テープで設置できるが、配線やソフト周りは多少の慣れが必要になる。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1732回
トピックス23,798円で買えるAirPods 4 ANC搭載版、いま注目を！
-
第1694回
トピックス安いノートで失敗したくないならこれ。日常使いにちょうどいい、マウスの16GBメモリの14型が11万円台
-
第1692回
トピックス結局、こういうのが一番使う。軽くてすぐ使える、1万円のコードレス掃除機
-
第1691回
トピックス折りたたみスマホが49,000円。ついに“試せる価格”になったmotorola razr 40
-
第1690回
トピックススッキリした見た目に、ノートPC以上の性能とOfficeを詰め込んだ。ASUS一体型PCがセールで15万円台
-
第1689回
トピックス2万円台で6.9インチ×120Hz、IP64対応。Motorola新モデル moto g06が割引中
-
第1688回
トピックスApple「探す」対応で3,000円台。充電式で財布に入れっぱなしにできる薄型カード型トラッカー
-
第1687回
トピックススマホを取り出す回数が減る。心拍や睡眠が見えるApple Watch Series 11が割引中
-
第1686回
トピックスProいらないかも、って思わせるMacBook Air。M5チップと16GBメモリで、公式より安い
-
第1685回
トピックス30万円台で強力ゲーミングPC！RX 9060 XT×32GB×水冷、3年保証のG TUNEが17％オフ
- この連載の一覧へ