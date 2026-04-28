Amazon徹底活用術：サービス別・売れ筋アイテム総まとめ 第21回
古今東西のミステリーを耳で堪能
【Audibleおすすめ情報】『そして誰もいなくなった』『ABC殺人事件』を聴いて楽しもう！
2026年04月28日 12時00分更新
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アガサ・クリスティーの傑作をAudibleで！
脱出不可能な場所に集められる登場人物たち、意味深な詩に沿って一人ずつ殺されていく被害者、あっと驚くどんでん返し……数多のフォロワーを生んだ傑作を今度は音声で体験してみるのはいかがでしょうか？
【あらすじ】その孤島に招き寄せられたのは、たがいに面識もない、職業や年齢も様々な十人の男女だった。だが、招待主の姿は島にはなく、やがて夕食の席上、彼らの過去の犯罪を暴く謎の声が……無気味な童謡の歌詞通りに、彼らが一人ずつ殺されてゆく！ 強烈なサスペンスに彩られた最高傑作。新訳決定版。
©AND THEN THERE WERE NONE by Agatha Christie Copyright ⓒ 1939 Agatha Christie Limited Japanese audiobook rights arranged with Agatha Christie Limited through Timo Associates, Inc. (P)2018 Audible, Inc.
「そして誰もいなくなった」
再生時間：8時間48分
著者：アガサ・クリスティー、翻訳：青木久惠
ナレーター：平川正三
名探偵エルキュール・ポアロが活躍する長編ミステリー。予告状に沿った連続殺人、名探偵に届く挑戦状などなど、「90年も前からこの展開（オチ）ってあったの!?」と驚くこと間違いなし。アガサ・クリスティーの代表作です。
【あらすじ】ポアロのもとに届いた予告状のとおり、Aで始まる地名の町で、Aの頭文字の老婆が殺害された。現場には不気味にABC鉄道案内が残されていた。まもなく、第二、第三の挑戦状が届き、Bの地でBの頭文字の娘が、Cの地でCの頭文字の紳士が殺され……。新訳でおくる、著者全盛期の代表作。（解説 法月綸太郎）
©Hayakawa (P)2018 Audible, Inc.
「ABC殺人事件」
再生時間：9時間27分
著者：アガサ・クリスティー、翻訳：堀内静子
ナレーター：根本泰彦
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