Amazon徹底活用術：サービス別・売れ筋アイテム総まとめ 第20回
500万冊超のラインナップからおすすめの一冊をご紹介
Kindle Unlimitedで『悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される 1～7』『また殺されてしまったのですね、探偵様 1～2』が読み放題！
2026年04月28日 12時00分更新
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「Amazon Kindle Unlimited」は、あなただけの巨大なデジタル図書館とでも言うべき読み放題サービスです。使い方も簡単。気になる書籍・雑誌の商品ページにKindle Unlimitedのバッジが付いていれば、そのままダウンロードするだけで読み始められます。
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アニメ化した人気ラノベも読み放題！
「自国の王太子に婚約破棄を言い渡され、国外追放されるはずだったティアラローズ。「ここって、私がプレイしていた乙女ゲームだ！」そう思い出したのは、物語エンディングの前日だった――……。おまけに私が悪役令嬢!? 断罪されるのを待つしかない？ でも、そんなに酷いことはしていないのだけれど……。そうは思いつつも、ストーリーはゲーム通りに進んでいく。しかし、断罪イベント中にゲームではありえなかった出来事が。隣国の超高スペック王太子・アクアスティードが、悪役令嬢であるティアラローズに求婚をしたのだ！ アクアスティードは続編の攻略キャラ……ここからのストーリーはティアラローズにもまったく読めなくて!? 悪役令嬢の、王道溺愛ストーリー！」
『悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される 1巻』
著者：ぷにちゃん、イラスト：成瀬あけの
出版社：KADOKAWA（ビーズログ文庫）
「殺された。やっぱりまた殺された。伝説の名探偵を父に持つ追月朔也は、半人前の高校生探偵。今日も依頼を受け、意気揚々と浮気調査や猫探しなど地味な仕事にいそしむが、なぜか行く先々で殺人事件に巻き込まれてしまう。しかも“被害者”は自分自身!? 特殊体質によって毎度生き返る朔也を膝枕で出迎えるのは優秀な助手リリテア。「また殺されてしまったのですね、探偵様」「……らしいね」探偵として、そして被害者として、朔也は文字通り命賭けで数々の難事件を解決していく──！ てにをは×りいちゅで贈る極上の本格ミステリー、開幕」
「また殺されてしまったのですね、探偵様」
著者：てにをは、イラスト：りいちゅ
出版社：KADOKAWA（MF文庫J）
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