Kindle Unlimitedで『悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される 1～7』『また殺されてしまったのですね、探偵様 1～2』が読み放題！

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「自国の王太子に婚約破棄を言い渡され、国外追放されるはずだったティアラローズ。「ここって、私がプレイしていた乙女ゲームだ！」そう思い出したのは、物語エンディングの前日だった――……。おまけに私が悪役令嬢!? 断罪されるのを待つしかない？ でも、そんなに酷いことはしていないのだけれど……。そうは思いつつも、ストーリーはゲーム通りに進んでいく。しかし、断罪イベント中にゲームではありえなかった出来事が。隣国の超高スペック王太子・アクアスティードが、悪役令嬢であるティアラローズに求婚をしたのだ！ アクアスティードは続編の攻略キャラ……ここからのストーリーはティアラローズにもまったく読めなくて!? 悪役令嬢の、王道溺愛ストーリー！」

『悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される 1巻』

著者：ぷにちゃん、イラスト：成瀬あけの

出版社：KADOKAWA（ビーズログ文庫）