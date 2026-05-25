“最強外道ラスボス女王”が帰ってくる！「ラス為」Season2、破滅ルートをぶっ壊す女王の物語が再び【プライムビデオ】

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今回は「Amazonプライム・ビデオ」で観られるおすすめの作品をご紹介していきますので毎日チェックしてくださいね！（見放題は執筆時点）

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「『どうしよう、好きだ、大好きだ……！』主人公・中村男久斗はどこにでもいる内気な男子高校生。友人ゼロの彼の前に現れたのは、クラスメイトの広瀬愛貴。何だこの気持ちは……!? まだ友達でもないのに、広瀬をみると毎日ドキドキがとまらない!! 内気な男子高校生・中村くんの広瀬への“片想いをめぐる妄想と暴走”をどこか懐かしい80〜90'sタッチでコミカルに表現し、高い人気を博す、春泥による王道BLコメディマンガ「ガンバレ！中村くん！！」のTVアニメーション化が決定！」

©Nakamura-kun!! Animation Project 「ガンバレ！中村くん！！」

ボリューム：7エピソード（定期更新）

監督：梅木葵、吉邉尚希

出演：小林千晃、榊原優希、江口拓也ほか

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