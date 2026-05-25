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“最強外道ラスボス女王”が帰ってくる！「ラス為」Season2、破滅ルートをぶっ壊す女王の物語が再び【プライムビデオ】
2026年05月25日 17時00分更新
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「『どうしよう、好きだ、大好きだ……！』主人公・中村男久斗はどこにでもいる内気な男子高校生。友人ゼロの彼の前に現れたのは、クラスメイトの広瀬愛貴。何だこの気持ちは……!? まだ友達でもないのに、広瀬をみると毎日ドキドキがとまらない!! 内気な男子高校生・中村くんの広瀬への“片想いをめぐる妄想と暴走”をどこか懐かしい80〜90'sタッチでコミカルに表現し、高い人気を博す、春泥による王道BLコメディマンガ「ガンバレ！中村くん！！」のTVアニメーション化が決定！」
©Nakamura-kun!! Animation Project
「ガンバレ！中村くん！！」
ボリューム：7エピソード（定期更新）
監督：梅木葵、吉邉尚希
出演：小林千晃、榊原優希、江口拓也ほか
「『もし……私が最低な女王になったら、私を殺してね』8歳の王女プライド・ロイヤル・アイビー。そんな彼女は気付く。前世は日本の一般的な家庭に生まれた、どこにでもいる普通の少女。そして今は乙女ゲームの極悪非道ラスボス女王なのだと……。転生していたのは、乙女ゲーム『君と一筋の光を』の世界。ゲームのストーリーで、プライドは国と民を苦しめる最悪の女王となる。そんなラスボスだと気付いた彼女は、ゲームをやりこんだ記憶を頼りに、自分にしかできない“悲劇の回避”を目指す。これから起こる悲劇を回避し、登場人物みんなが幸せになれる世界を目指すため、国のために、民のために全力を尽くしていく、ハイスペック悪役王女のラスボス回避ファンタジー」
©天壱・一迅社／ラス為製作委員会2023
「悲劇の元凶となる最強外道ラスボス女王は民の為に尽くします。Season2」
ボリューム：6エピソード（定期更新）
監督：新田典生
出演：ファイルーズあい、内山昂輝、戸松遥ほか
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