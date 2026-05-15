Amazon徹底活用術：サービス別・売れ筋アイテム総まとめ 第40回
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【プライムビデオ】「よわよわ先生」に“勇者の肋骨”!? クセ強すぎる注目作が見放題に
2026年05月15日 12時00分更新
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「転生先は……「ハーレムかつハッピーエンドなチート勇者、の肋骨」!? アニメーションの常識を覆す、異世界転生アニメが誕生！ 舞台は転生先を自由に選べる世界。――しかし近頃は転生希望者の数が増えすぎて「チート持ちハーレム勇者」は待ち時間が5万年！ 「魔王」への転生すら千年単位の待ち時間が当たり前。それなら、と主人公が選んだ転生先は「ハーレムかつハッピーエンドなチート勇者、の肋骨」だった！ さらに、「ヤドカリ」や「野菜」に「リア充を爆発させる時に使う爆発物」まで、次々と転生を繰り返し!? アニメ映像に加えて、ストップモーション、人形劇、実写など型破りな映像手法でお届けする、塩対応な異世界転生担当の「女神さま」と、トンデモ転生を繰り返す主人公「俺」の痛快異世界転生記！」
©安泰／宝島社／めがおれ製作委員会
「女神「異世界転生何になりたいですか」俺「勇者の肋骨で」」
ボリューム：5エピソード（定期更新）
監督：ソエジマヤスフミ
出演：阿部敦、M・A・O、浪川大輔ほか
「生徒たちからは、機嫌を損ねたら呪われる「こわこわ先生」と恐れられている新米教師の鶸村ひより先生。……しかし、本当は体力0、声もヒョロヒョロ、あらゆるステータスが最弱なだけの「よわよわ先生」だった！ 鶸村先生の秘密を偶然知った担当クラスの阿比倉くんは、不器用な先生の頑張りが報われるよう、彼女に協力して生徒の誤解を解こうと決意。ドキドキで刺激的なトラブルに巻き込まれながら、大好きな鶸村先生をサポートしていく！ よわよわでかわいい先生との、ちょっぴり刺激的なラブコメディ、開幕!!」
©福地カミオ・講談社／「よわよわ先生」製作委員会
「よわよわ先生 オンエアver.」
ボリューム：4エピソード（定期更新）
監督：石踊宏
出演：高野麻里佳、波多野翔、伊駒ゆりえほか
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