Amazon徹底活用術：サービス別・売れ筋アイテム総まとめ 第42回
話題のアニメが揃ってる！ コスパ最強のサブスク動画配信サービス
【プライムビデオ】また殺される探偵様って何!?「百鬼夜行抄」ほか個性的ミステリーが見放題
2026年05月15日 19時00分更新
プライム会員になれば見放題！
「Amazonプライム・ビデオ」は国内外の映画・アニメ・ドラマなど1万本以上の作品が見放題。しかも、Amazonプライム会員に登録すればそのまま誰でも使えるコスパ最強のサブスクサービスです。
今回は「Amazonプライム・ビデオ」で観られるおすすめの作品をご紹介していきますので毎日チェックしてくださいね！（見放題は執筆時点）
話題のアニメも「Amazonプライム・ビデオ」なら見放題
「広い庭に建つ、旧い日本家屋に家族と暮らす高校生・飯嶋律。律の母親・絹は家で茶道教室を開いている。ある日の午後、教室が終わり生徒たちが帰った後、律と絹は、玄関先に見知らぬ一足の草履が残っているのを見つけた。来なかったはずの“客”の気配はそのまま家にとどまり、律は広く暗い家のあちこちで花模様の着物を着た何者かの“気配”を感じる。亡くなった祖父ゆずりの妖しいモノたちを視る力を持つ律。本性を隠し、律の父親の姿を借り飯嶋家で暮らしながら律を守護する妖魔・青嵐は、その気配について放っておくよう律に忠告する。不穏な空気のまま数日が過ぎたある日、律の白昼夢の中に祖父が現れ「荒川絹代」という名を示す。はたしてそれは誰の名なのか？ そして飯嶋家を訪ねてきた律の従姉・司をも巻き込み、恐怖の目隠し鬼が始まる――」
©今市子／朝日新聞出版
「百鬼夜行抄」
ボリューム：6エピソード（定期更新）
監督：直谷たかし
出演：安田陸矢、若山詩音、青山吉能ほか
「伝説の名探偵の息子、追月朔也。探偵としての実力は父親に遠く及ばないが、それを気に病むこともなく、地味な依頼を好む半人前の高校生探偵。朔也は普通の人間にはない体質を持っていた。殺される度に生き返るのだ。そして行く先々で殺人事件に巻き込まれては、殺されてしまう。奇怪な体質を持つ朔也の復活をいつも膝枕で迎えるのは、優秀な助手のリリテア。「また殺されてしまったのですね、探偵様」。「……らしいね」。探偵として、被害者として、文字通り命懸けで事件を解決していく掟破りミステリー、開幕」
©2026/てにをは/KADOKAWA/またころ製作委員会
「また殺されてしまったのですね、探偵様」
ボリューム：5エピソード（定期更新）
監督：鈴木大介
出演：三宅健太、本多真梨子、井澤詩織ほか
月額600円または年額5900円を払ってAmazonプライム会員になれば、Amazonプライム・ビデオのほかにも、Amazon Music Prime、Prime Reading、Amazon Photos、らくらくベビー、Amazonネットスーパーなどが利用可能。さらに会員限定先行タイムセールやプライム感謝祭にも参加できます。
まずは30日間のAmazonプライム会員無料体験を通じて、その圧倒的な利便性を体感してください！
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第41回
トピックス【プライムビデオ】「夜桜さんちの大作戦」第2期が見放題に！ 気になる「ニワトリ・ファイター」も登場
-
第40回
トピックス【プライムビデオ】「よわよわ先生」に“勇者の肋骨”!? クセ強すぎる注目作が見放題に
-
第39回
トピックス【プライムビデオ】魔法の姉妹、そして食べるだけのメイドさん。平和すぎる新着見放題をチェック
-
第38回
トピックス【プライムビデオ】“かのかり”第5期、ついに見放題！ 一畳間で満喫する新着作もチェック
-
第37回
トピックス【プライムビデオ】タイトルの圧が強い。「大きい女の子は好きですか？」ほかクセ強ラブコメが見放題
-
第36回
トピックス【プライムビデオ】“天使様”第2期から「おねがいアイプリ」まで！ 注目アニメが見放題に
-
第35回
トピックス【プライムビデオ】「LIAR GAME」が見放題！ 異世界冒険譚「魔物喰らいの冒険者」も登場
-
第34回
トピックス【プライムビデオ】「リラックマ」で癒やされるか、クセ強JKラブコメに突っ込むか。新着見放題をチェック
-
第33回
トピックス【プライムビデオ】「ようこそ実力至上主義の教室へ 4th Season」が見放題に！「愛してるゲームを終わらせたい」も登場
-
第32回
トピックス【プライムビデオ】“オタクに優しいギャル”はいるのか、いないのか!? 気になる2作品が見放題で登場
- この連載の一覧へ