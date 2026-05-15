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【プライムビデオ】また殺される探偵様って何!?「百鬼夜行抄」ほか個性的ミステリーが見放題

2026年05月15日 19時00分更新

文● 村山剛史／ASCII

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「百鬼夜行抄」「また殺されてしまったのですね、探偵様」をアマプラで観よう

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「広い庭に建つ、旧い日本家屋に家族と暮らす高校生・飯嶋律。律の母親・絹は家で茶道教室を開いている。ある日の午後、教室が終わり生徒たちが帰った後、律と絹は、玄関先に見知らぬ一足の草履が残っているのを見つけた。来なかったはずの“客”の気配はそのまま家にとどまり、律は広く暗い家のあちこちで花模様の着物を着た何者かの“気配”を感じる。亡くなった祖父ゆずりの妖しいモノたちを視る力を持つ律。本性を隠し、律の父親の姿を借り飯嶋家で暮らしながら律を守護する妖魔・青嵐は、その気配について放っておくよう律に忠告する。不穏な空気のまま数日が過ぎたある日、律の白昼夢の中に祖父が現れ「荒川絹代」という名を示す。はたしてそれは誰の名なのか？　そして飯嶋家を訪ねてきた律の従姉・司をも巻き込み、恐怖の目隠し鬼が始まる――」
©今市子／朝日新聞出版

百鬼夜行抄
ボリューム：6エピソード（定期更新）
監督：直谷たかし
出演：安田陸矢、若山詩音、青山吉能ほか

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「伝説の名探偵の息子、追月朔也。探偵としての実力は父親に遠く及ばないが、それを気に病むこともなく、地味な依頼を好む半人前の高校生探偵。朔也は普通の人間にはない体質を持っていた。殺される度に生き返るのだ。そして行く先々で殺人事件に巻き込まれては、殺されてしまう。奇怪な体質を持つ朔也の復活をいつも膝枕で迎えるのは、優秀な助手のリリテア。「また殺されてしまったのですね、探偵様」。「……らしいね」。探偵として、被害者として、文字通り命懸けで事件を解決していく掟破りミステリー、開幕」
©2026/てにをは/KADOKAWA/またころ製作委員会

また殺されてしまったのですね、探偵様
ボリューム：5エピソード（定期更新）
監督：鈴木大介
出演：三宅健太、本多真梨子、井澤詩織ほか

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