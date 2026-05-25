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Amazon徹底活用術：サービス別・売れ筋アイテム総まとめ 第46回

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“芦毛の怪物”オグリキャップ、ついにアニメで爆走！「ウマ娘 シンデレラグレイ」が熱すぎる【プライムビデオ】

2026年05月25日 19時00分更新

文● 村山剛史／ASCII

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「週刊ヤングジャンプにて大好評連載中、累計発行部数800万部突破!!　クロスメディアコンテンツ『ウマ娘 プリティーダービー』発のオグリキャップを主人公としたコミカライズがついにアニメ化!!　地方から現れた、常識破りの異才。中央の強敵を次々と打ち破った、その名は「怪物」オグリキャップ。彼女の前に立ちはだかるは、「最強」タマモクロス。そして、海を越えた「世界」のウマ娘たち。やがて一つの「時代」を作る灰被りの少女が、今、新たな領域へ踏み込む――。熱き夢“奔る”シンデレラストーリー、続けて出走!!」
©久住太陽・杉浦理史&Pita・伊藤隼之介／集英社・ウマ娘 シンデレラグレイ製作委員会　© Cygames, Inc.

ウマ娘 シンデレラグレイ
ボリューム：23エピソード
監督：伊藤祐毅、みうらたけひろ
出演：高柳知葉、瀬戸桃子、小西克幸ほか

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「漫画賞の新人賞を受賞した漫画家志望の女子大生・鈴ヶ森ちかは、ある日、編集部に新作のネームを3本持ち込んだものの全ボツを食らってしまう。心が折れそうになったとき、唐突に胸の中に溢れてくるものがあった。「どこか、旅にでたい……」面白半分でSNSにて旅先のアンケートを取ってみると、まさかの大きな反響があり、引くに引けない状態に……！　でも、旅にでたい気持ちは本物。覚悟を決めたちかは、アンケート頼りの行き当たりばったりな旅を始めることに。時に一人で、時に友人たちと――。「ざつ」だからこそ思いがけない出会いが待っている、“ざつ旅”へ出発！」
©石坂ケンタ／KADOKAWA／「ざつ旅」製作委員会

ざつ旅 -That's Journey-
ボリューム：12エピソード
監督：渡邊政治
出演：月城日花、鈴代紗弓、平塚紗依ほか

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