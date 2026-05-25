“芦毛の怪物”オグリキャップ、ついにアニメで爆走！「ウマ娘 シンデレラグレイ」が熱すぎる【プライムビデオ】

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「週刊ヤングジャンプにて大好評連載中、累計発行部数800万部突破!! クロスメディアコンテンツ『ウマ娘 プリティーダービー』発のオグリキャップを主人公としたコミカライズがついにアニメ化!! 地方から現れた、常識破りの異才。中央の強敵を次々と打ち破った、その名は「怪物」オグリキャップ。彼女の前に立ちはだかるは、「最強」タマモクロス。そして、海を越えた「世界」のウマ娘たち。やがて一つの「時代」を作る灰被りの少女が、今、新たな領域へ踏み込む――。熱き夢“奔る”シンデレラストーリー、続けて出走!!」

©久住太陽・杉浦理史&Pita・伊藤隼之介／集英社・ウマ娘 シンデレラグレイ製作委員会 © Cygames, Inc. 「ウマ娘 シンデレラグレイ」

ボリューム：23エピソード

監督：伊藤祐毅、みうらたけひろ

出演：高柳知葉、瀬戸桃子、小西克幸ほか

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