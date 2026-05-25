Amazon徹底活用術：サービス別・売れ筋アイテム総まとめ 第44回
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ワイン漫画の金字塔、ついにアニメで開栓！「神の雫」が大人の知的バトルすぎる【プライムビデオ】
2026年05月25日 12時00分更新
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「世界的ワイン評論家・神咲豊多香がこの世を去り、時価120億円を超えるワインコレクションが遺された。その遺言状には、彼が選んだ偉大なる12本のワイン“十二使徒”とその頂点に立つ幻の1本“神の雫”を、銘柄および生産年まで言い当てた者に遺産のすべてを譲り渡すと記されていた。この壮大な挑戦に挑むのは、豊多香の実の息子でワインの英才教育を受けながらも父に背き、ワインを口にした経験のない神咲雫と、豊多香と養子縁組を結んだ若きカリスマワイン評論家・遠峰一青の2人。ワインとは、親子とは、人生とはなにか。幻のワイン“神の雫”を巡り繰る複雑で芳醇な戦いが、今、始まる――」
「神の雫」
ボリューム：6エピソード（定期更新）
監督：糸曽賢志
出演：亀梨和也、佐藤拓也、内田真礼ほか
「神様たちとのもふもふスローライフ、開幕！ 田舎の一軒家の管理人を任された楠木湊。そこは悪霊がはびこる物件……のはずが、とてつもない祓いの力で、知らぬ間に悪霊を一掃してしまう！ 楠木邸の居心地の良さに惹かれ、集まってくる個性豊かな神々。神々と過ごす日々の先に待つのは、癒やし？ それとも――大騒動!?」
©2025 えんじゅ/KADOKAWA/「神の庭付き楠木邸」製作委員会
「神の庭付き楠木邸」
ボリューム：6エピソード（定期更新）
監督：関野関重
出演：坂田将吾、藤真秀、徳留慎乃佑ほか
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