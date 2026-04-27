Kindle Unlimitedで『とんがり帽子のアトリエ 1』『九龍ジェネリックロマンス 1～2』が読み放題！

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「小さな村の少女・ココは、昔から魔法使いにあこがれを抱いていた。だが、生まれた時から魔法を使えない人は魔法使いになれないし、魔法をかける瞬間を見てはならない……。そのため、魔法使いになる夢は諦めていた。だが、ある日、村を訪れた魔法使い・キーフリーが魔法を使うところを見てしまい……。これは少女に訪れた、絶望と希望の物語」

『とんがり帽子のアトリエ 1巻』

著者：白浜鴎

出版社：講談社（モーニングコミックス）