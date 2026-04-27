Amazon徹底活用術：サービス別・売れ筋アイテム総まとめ 第19回
500万冊超のラインナップからおすすめの一冊をご紹介
Kindle Unlimitedで『とんがり帽子のアトリエ 1』『九龍ジェネリックロマンス 1～2』が読み放題！
2026年04月27日 18時00分更新
今なら30日間無料体験あり！
「Amazon Kindle Unlimited」は、あなただけの巨大なデジタル図書館とでも言うべき読み放題サービスです。使い方も簡単。気になる書籍・雑誌の商品ページにKindle Unlimitedのバッジが付いていれば、そのままダウンロードするだけで読み始められます。
執筆現在、Kindle Unlimitedは30日間無料体験が可能です。500万冊以上を自由に手に取れる利便性を一度体験してみませんか？
アニメ化した人気漫画も読み放題！
「小さな村の少女・ココは、昔から魔法使いにあこがれを抱いていた。だが、生まれた時から魔法を使えない人は魔法使いになれないし、魔法をかける瞬間を見てはならない……。そのため、魔法使いになる夢は諦めていた。だが、ある日、村を訪れた魔法使い・キーフリーが魔法を使うところを見てしまい……。これは少女に訪れた、絶望と希望の物語」
『とんがり帽子のアトリエ 1巻』
著者：白浜鴎
出版社：講談社（モーニングコミックス）
「此処は東洋の魔窟、九龍城砦。ノスタルジーあふれる人々が暮らし、街並みに過去・現在・未来が交差するディストピア。はたらく30代の男女の非日常で贈る日常と密かな想いと関係性をあざやかに描き出す理想的なラヴロマンスを貴方に――」
「九龍ジェネリックロマンス」
著者：眉月じゅん
出版社：集英社（ヤングジャンプコミックスDIGITAL）
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