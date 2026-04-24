充電ドック付きが便利よね PC・Switch・モバイル対応コントローラーがタイムセールで3590円！

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ECHTPowerのコントローラーをチェック

Amazon.co.jpにて、「ECHTPower PC コントローラー 充電ドック付き」が販売中だ。参考価格は4399円だが、タイムセールにより18％オフの3590円で購入できる（4月24日時点）。

本製品はPC、Nintendo Switch、Android、iOSに対応するコントローラーで、専用の充電ドックも付いている。置くだけで自動的に充電されるという。そのほか、ホール効果スティックや無線・有線両対応、RGBライト、1000ポーリングレートなどが特徴となっている。

充電ドックが付属していて4000円台は魅力的

ユーザーレビューを見ると、「手にしっかりフィットする」「安っぽさがあるが実用的」「迷ったら買え」といった声が寄せられている。幅広いプラットフォームに対応するほか、充電ドックがついていて4000円台はオトクだ。タイムセール中は3000円台で買えるので、気になる人はチェックしてみては？