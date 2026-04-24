Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第259回
充電ドック付きが便利よね PC・Switch・モバイル対応コントローラーがタイムセールで3590円！
2026年04月24日 18時30分更新
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ECHTPowerのコントローラーをチェック
Amazon.co.jpにて、「ECHTPower PC コントローラー 充電ドック付き」が販売中だ。参考価格は4399円だが、タイムセールにより18％オフの3590円で購入できる（4月24日時点）。
本製品はPC、Nintendo Switch、Android、iOSに対応するコントローラーで、専用の充電ドックも付いている。置くだけで自動的に充電されるという。そのほか、ホール効果スティックや無線・有線両対応、RGBライト、1000ポーリングレートなどが特徴となっている。
充電ドックが付属していて4000円台は魅力的
ユーザーレビューを見ると、「手にしっかりフィットする」「安っぽさがあるが実用的」「迷ったら買え」といった声が寄せられている。幅広いプラットフォームに対応するほか、充電ドックがついていて4000円台はオトクだ。タイムセール中は3000円台で買えるので、気になる人はチェックしてみては？
|Image from Amazon.co.jp
|ECHTPower PC コントローラー 充電ドック付き 無線/有線接続 2.4Gレシバー付き ホール効果スティック RGBライト 1000Hz ポーリングレート TURBO連射 振動調整 800mAhバッテリー PC/Steam/Switch/Android/iOSに対応 ブラック
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