漫画を描く青春がキラキラしててもいいじゃないか！『これ描いて死ね』50%オフ！！【Kindle漫画セール情報】

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「マンガ大賞2023」で大賞を受賞、「第70回小学館漫画賞」を受賞し、7月からテレビアニメも放送開始される離島の漫研の女子高生たちの物語『これ描いて死ね』が、全巻50%オフです！



この作品の何がいいって、マンガを描く以外の青春は丸っきり描かれないのが清々しい。高校生だけど恋愛とか男子の話とか一切出てこない。マンガに全振り。でもこれがすごく青春してるんだなぁ。漫研でこんな青春が送れるかー！って気持ちにもならなくはないけど、美化しているというのとも違って、これが眩しく映るのもマンガの力なんだよなぁと思わせてくれます。それでいて、マンガを描くことの楽しさ、苦しさが全部入ってる。自分でマンガを描いたことある、今も描いてるって人は、ぜひ瞳ウルウルさせながら読んでほしい作品です。



そのほかの「クーポン祭り」対象商品はこちら。

読めば描きたくなる青春がここにある

これ描いて死ね

とよ田みのる (著)

全8巻（続巻）

3,476円 (50%オフクーポン適用時)

※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介

離島で暮らす漫画大好き女子高生・安海相（やすみ あい）は、すでに引退した憧れの漫画家・☆野0先生が10年ぶりにコミティアに出展すると知り、いてもたってもいられず本土へ。そこで知った衝撃の事実、☆野0先生の正体は、相の担任・手島先生だった！ この出会いをきっかけに、相は学校に漫画研究会を設立。厳しい顧問の手島先生の指導のもと、個性豊かな仲間たちと一緒に漫画を描き始める。本気で漫画と向き合う苦しさも、喜びも、すべてを詰め込んだ青春漫画創作ストーリー！