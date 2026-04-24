Kindle漫画セール情報「推し漫」 第119回
漫画を描く青春がキラキラしててもいいじゃないか！『これ描いて死ね』50%オフ！！【Kindle漫画セール情報】
2026年04月24日 17時00分更新
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「マンガ大賞2023」で大賞を受賞、「第70回小学館漫画賞」を受賞し、7月からテレビアニメも放送開始される離島の漫研の女子高生たちの物語『これ描いて死ね』が、全巻50%オフです！
この作品の何がいいって、マンガを描く以外の青春は丸っきり描かれないのが清々しい。高校生だけど恋愛とか男子の話とか一切出てこない。マンガに全振り。でもこれがすごく青春してるんだなぁ。漫研でこんな青春が送れるかー！って気持ちにもならなくはないけど、美化しているというのとも違って、これが眩しく映るのもマンガの力なんだよなぁと思わせてくれます。それでいて、マンガを描くことの楽しさ、苦しさが全部入ってる。自分でマンガを描いたことある、今も描いてるって人は、ぜひ瞳ウルウルさせながら読んでほしい作品です。
そのほかの「クーポン祭り」対象商品はこちら。
読めば描きたくなる青春がここにある
これ描いて死ね
とよ田みのる (著)
全8巻（続巻）
3,476円 (50%オフクーポン適用時)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
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