伝説の樹の下で告白されなかった女の子たちに囲まれるのはいかが？『負けヒロインが多すぎる！@comic』50%オフ！！【Kindle漫画セール情報】

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みなさん、恋愛シミュレーションゲームをプレイしたことありますか？ そう、ゲームの終盤で伝説の樹の下でお目当てのあの子に告白してお付き合いできるかどうかが決まるあの恋愛シミュレーションです。たとえが古くて恐縮ですが。

あの恋愛シミュレーションゲームって、だいたい多くのヒロインが登場して、そのうちの一人の好感度を上げて、最後に告白する、というのが定番ですよね。●●ちゃんルートとか言って。では、それまでプレイヤーに散在アプローチを仕掛けてきた、その他のヒロインたちはその後どうしているのでしょう？ プレイヤーに告白されるたった一人の正ヒロインに対し、プレイヤーの気を惹くことに失敗したその他のヒロインたち、それが”負けヒロイン”です。その負けヒロインたちが、恋愛バトルに敗れたあと、なぜか劇中ではモブとして登場する、というか、そもそも登場すらしていなかったかもしれない、地味で目立たない男性キャラの周りにみんな集まってくるという、何らかのスピンオフ的ハーレム漫画が本作です。

本作は雨森たきびセンセイのラノベを原作とする作品で、作中の説明では、ラノベにおいて意中の人にフラれたヒロインを”負けヒロイン”として定義しているっぽいですが、世界観的にはこの恋愛シミュレーションゲームの敗者たちと同義という理解で合っていると思います。

なるほどなー。たしかに考えたことなかったですね、藤崎詩織ちゃんに告白したあとの清川望ちゃんのその後とか。たとえが古くて恐縮ですが。

というわけで、正統派ヒロインルート以外の負けヒロインたちに囲まれるモブキャラのラブコメ、今なら全5巻が50%オフです。



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負けヒロインに正統派はいないので、どの子もクセ強でヨイ。

負けヒロインが多すぎる！@comic

いたち (著) ,雨森たきび (原作), いみぎむる (キャラクター原案)

全5巻（続巻）

2,035円 (50%オフクーポン適用時)

※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介

温水和彦は、ラノベ好きの目立たないクラスの背景モブ男子。ある日、お気に入りのファミレスでラノベを楽しんでいる際に、男子に人気のクラスメイト八奈見杏菜が幼馴染にフラれる現場を目撃してしまう。行きがかり上慰めることになった温水だが、杏菜は開き直って愚痴をぶちまけながらメニューを暴食。しかも財布を持たずにやってきていたため、温水がその代金を肩代わりすることに。杏菜は借金返済代わりに温水に毎日お弁当を作ってくると約束し、次の日から、温水と「負けヒロイン」杏菜、ふたりだけの昼休みがはじまる。



それ以来、温水の周りには次々と「負けヒロイン」たちと絡むことになり、食いしん坊幼馴染系・元気褐色スポーツ系・人見知り小動物系など、負け感たっぷりのマケイン軍団に囲まれる生活に。地味なモブ男子が大勢のヒロインに巻き込まれる、はちゃめちゃ敗走系ラブコメ！