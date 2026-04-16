半固体電池採用モデルもあり！
【決定版】5000円以下のモバイルバッテリーおすすめベスト5【2026年4月版】
2026年04月16日 12時00分更新
SNSにキャッシュレス決済と、スマホが生活に欠かせない存在になっている今、“電池切れ”を防げるモバイルバッテリーは誰もが持つようになった必須アイテムです。
一方で、容量や価格、性能、メーカーの違いでたくさんの製品が存在して、ショップに行ってもどれを選んだらいいのか、単純に悩みます。そこで今回は比較的お手頃な5000円以下のモバイルバッテリーについて、選び方のポイントとともに編集部が選ぶベスト5の製品を紹介します。ぜひ購入の参考にしてください！（【2026年1月版】の記事はこちら）
【目次】
5000円以下のモバイルバッテリーを選ぶポイント
ポイント1：バッテリーの容量と出力ワット数
ポイント2：用意されている端子
ポイント3：信頼が持てるメーカーかどうか
ASCII編集部が選ぶ「5000円以下のモバイルバッテリー」ベスト5
アンカー・ジャパン「Anker Power Bank (10000mAh, 22.5W, 2 Ports)」
アンカー・ジャパン「Anker Zolo Power Bank (20000mAh, 30W, Built-In USB-Cケーブル)」
シャオミ「Xiaomi 22.5W Power Bank 20000(Integrated Cable) 」
エレコム「DE-C76-10000」
マクセル「MPC-CSSB10000」
5000円以下のモバイルバッテリーを選ぶポイント（1）「バッテリーの容量と出力ワット数」
モバイルバッテリーで一番重要なポイントはやはり容量です。一般的な使い方であれば、容量が大きいほどもちろん便利ですが、当然ながらその分だけ大きく重く、価格も高くなります。スマホを1回充電できればいいのであれば5000mAhでもOK。スマホを2回、もしくはイヤホンなどの他の機器も充電したいのであれば10000mAh、20000mAhの製品を選びたいところです。
出力ワット数については、実はそこまで大きく気にする必要はありません。最近の製品であれば18～20W程度に対応するのが一般的で、スマホならこれでも十分高速に充電できます。ノートPCやタブレットも充電するのなら30Wのタイプを選びたいところです。
5000円以下のモバイルバッテリーを選ぶポイント（2）「用意されている端子」
充電用の端子についてもチェックしておきたいところです。iPhoneを含めて、最近のスマホはUSB Type-Cが中心。持ち運ぶケーブルを統一するのであれば、USB Type-Cの端子が2つ以上ある製品が便利です。
また、最近人気が出てきたのがUSBケーブルが一体化されたタイプ。モバイルバッテリー本体の充電用にも他機器の充電用にも使えて、ケーブル忘れで「充電できない……」という悲劇が防げます。また、iPhoneのMagSafeにより、磁石でくっつけられるタイプの製品も増えています。
5000円以下のモバイルバッテリーを選ぶポイント（3）「信頼が持てるメーカーかどうか」
現在スマホやモバイルバッテリーに主に用いられているリチウムイオンバッテリーは、エネルギー密度の高さや化学的な性質上、不安定な存在であることは確かです。特に損傷時には危険で（そのためダメージを受けたバッテリーは使ってはいけません）製品レベルでの設計は重要ですし、製造上のトラブルがわかった場合は、メーカーが素早く対応することが必要になります。
その意味でも、積極的にユーザーに情報を発信しているなど、信頼が持てるメーカーであるかどうかは判断材料の1つと言えるでしょう。
次ページでは、編集部がおすすめする5000円以下のモバイルバッテリーを紹介します！
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