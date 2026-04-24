おじさんと女子高生、レジ越し45cmの恋にならない恋『レジスタ！』50%オフ！【Kindle漫画セール情報】

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なんですか、この漫画は。おじさんなのにときめいてしまったではないか。いや、おじさんだかこそときめいちゃうのか。

本作『レジスタ！』は、36歳のフリー作詞家・花田和己が、引っ越し先にあるスーパーのレジで働く女の子に淡い恋心を抱くところからはじまります。離婚の経験から恋愛感情に懐疑的で、作詞家なのにラブソングが書けないという、ちょっとしたイップスを抱えている花田が、どういうわけかときめきを覚えたレジ打ちの女の子・志乃崎純はアルバイトの女子高生。美人でスタイルが良くてモテるが、こちらも道義的な責任感を感じるという理由で恋愛的おつきあいに消極的。しかし、レジで変な客に絡まれているところに助け舟を出されて以降、花田の存在が気になっている。お客と店員という顔は知っているけど他人同士という距離、年の差の距離、恋にも届いていない想いの距離。レジを挟んで45cmの距離感が、絶妙なバランスで描かれます。

作者の藤丸センセイは、18禁漫画のご出身だそうで描かれる女の子がとってもかわいいのですが、本作はエロ描写はないです。せいぜい着替えのシーンくらい。

ともすればおじさん側の痛い妄想話に陥りがちな設定ですが、青春のモヤモヤと大人を自覚するがゆえの葛藤が、ゆっくりだけど丁寧に描かれ、実際読むとかなり印象が変わる漫画です。女子高生×おじさんラブストーリーは眉月じゅんセンセイの『恋は雨上がりのように』が有名ですけど、あちらは主人公が女子高生のお話。こちらは主人公がおじさんです。おじさんが読むならこちらのほうがかなりグッと来ます。

現在、第2巻まで刊行中で、今なら2巻とも50%オフのクーポン対象です。まだ未読という方、ぜひこの機会に。



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フリーの作詞家という共感力高めのキャラ設定もいいのよ

レジスタ！

藤丸 (著)

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作品紹介

36歳のフリー作詞家・花田和己は、恋愛も結婚もすっかり諦めて「独りで生きる」と決め、引っ越した町のスーパーで買い物中。そこにいたのは、まだ「人を好きになる」ことを知らない女子高生アルバイトの志乃崎純。レジ越しに交わす短い会話と、照れくさいやり取りが、少しずつ二人の心を溶かしていく……。



「青春の終わりも始まりも、誰が決めるんだ？」というテーマで描かれる、大人と少女の捨てかけた青春リターナブル・ストーリー！