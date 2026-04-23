Kindle漫画セール情報「推し漫」 第115回
シュタルク様、全巻50%オフでございます。『葬送のフリーレン』【少年漫画クーポンまつり｜Kindle漫画セール情報】
2026年04月23日 17時30分更新
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アニメ第2期も絶好調な『葬送のフリーレン』原作コミックが最新第15巻まで50%オフクーポンの対象セール中です。
アニメ第3期の制作・放送もアナウンスされましたが、第3期「黄金郷編」は2027年10月放送ですって。原作読みながら待ちましょう！
そのほかの「クーポン祭り」対象商品はこちら。
「黄金郷編」は劇場アニメになるのかと思ってた
葬送のフリーレン
山田鐘人 (著) , アベツカサ (著)
全15巻（続巻）
4,400円 (50%オフクーポン適用時)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
後の世で「日本三大ファンタジー作品のひとつ」と呼ばれているかもしれないほどの叙情にあふれた物語です。
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