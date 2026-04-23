シュタルク様、全巻50%オフでございます。『葬送のフリーレン』【少年漫画クーポンまつり｜Kindle漫画セール情報】

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アニメ第2期も絶好調な『葬送のフリーレン』原作コミックが最新第15巻まで50%オフクーポンの対象セール中です。

アニメ第3期の制作・放送もアナウンスされましたが、第3期「黄金郷編」は2027年10月放送ですって。原作読みながら待ちましょう！



そのほかの「クーポン祭り」対象商品はこちら。

「黄金郷編」は劇場アニメになるのかと思ってた

葬送のフリーレン

山田鐘人 (著) , アベツカサ (著)

全15巻（続巻）

4,400円 (50%オフクーポン適用時)

※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介

魔王を倒し、勇者一行の旅は“終わった”。しかしエルフの魔法使いフリーレンにとって、仲間と共に生きた魔王討伐のための十年の旅は瞬きみたいな時間。魔王討伐から50年が過ぎ、仲間の老いと死が、後から静かにフリーレンの心に響く。「私はあの人たちのことを何も知ろうとしなかった」──亡き勇者ヒンメルの足跡を辿り、再び旅に出るフリーレン。人間の弟子フェルンと、戦士シュタルクと出会い、勇者と魔王なき世界で同じ景色を見つめ直す旅路を描く。



後の世で「日本三大ファンタジー作品のひとつ」と呼ばれているかもしれないほどの叙情にあふれた物語です。