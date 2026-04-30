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アスキーのちょこっとニュース 第62回

恋愛メール、AIに書いてもらうのはアリなのでしょうか？

2026年04月30日 12時00分更新

文● 貝塚／TECH.ASCII.jp

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図説の作成にAIを使用しています

　恋愛のやりとりにも、AIが入り込む時代になってきた？

　とある調査によると、25〜34歳の独身男女436人のうち、約3割が恋愛メッセージの作成や返信相談などでAIを利用した経験があるのだという。

　特に男性は「メッセージ作成」での利用が45.6%と突出しており、女性の約3倍に達する。一方で女性は「返信内容の相談」が43.6%と最多で、関係性を円滑にするための“調整役”としてAIを使う傾向が見られる。

　ただし、この傾向を良く思わない人も多い様子。相手のメッセージがAI作成だと知った場合、「かなり冷める」「少し冷める」を合わせて56.2%の回答者がネガティブな反応を示しており、普及度合いと、感情的抵抗の間には、大きなギャップが存在している。

　さらには「この人AI使っているかも」と感じた経験がある人も約3割にのぼるようだ。いかがですか？　恋愛メールの返信、AIが書いていると知ったら。「今日のデートが楽しかった理由、僕なりに整理して伝えるね。まず、ここははっきり言っておきたいところ。会話のリズム、完璧。」とか言ったりして。

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